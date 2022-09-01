На ринку вже з’явилися підробні iPhone 14

Китайські блогери звернули увагу на появу на ринку фальшивих смартфонів iPhone 14. Про це повідомляє видання MacRumors.





Журналісти медіа послалися на автора YouTube -каналу Amazing Unboxing, який продемонстрував один із таких телефонів. Зовні апарат нагадує пристрій від Apple , проте є девайсом на базі модифікованої версії Android від невідомого виробника.

Судячи з відео, компанія, що створила фейковий апарат, або група ентузіастів прагнула реалізувати функції, які користувачі чекають від телефонів лінійки iPhone 14. Так, пристрій отримав плоскі рамки, подвійний екранний виріз, потрійну камеру і ОС, що зовні нагадує iOS 16. За словами журналістів, подібні смартфони почали продавати за кілька тижнів перед презентацією нових флагманів Apple.

Фахівці пояснили, що інженери, що випустили фейкові iPhone, очевидно, розраховують, що подібні гаджети можуть зацікавити шанувальників бренду Apple. «Невідомі підробили навіть коробку — аж до штрих-кодів, наклейок та аксесуарів усередині», — здивувалися журналісти. Автори уточнили, що при уважному вивченні можна помітити низькоякісний дисплей та камери, що не працюють.