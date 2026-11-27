Індія остаточно визначилася з майбутнім винищувачем п’ятого покоління для своїх військово-повітряних сил, і це не російський Су-57. Секретар Міністерства оборони країни Раджеш Кумар Сінгх на безпековому саміті ANI в Нью-Делі підтвердив, що літак буде створено власними силами в межах програми HAL AMCA. Таким чином Москва, яка роками просувала свій винищувач на індійський ринок, залишилася ні з чим.

Заява посадовця підтвердила неофіційні повідомлення індійських медіа, які з’явилися наприкінці жовтня. Ще влітку Нью-Делі досить різко дав зрозуміти, що нові «Сухої» країні не потрібні, а тепер крапку в питанні поставлено офіційно.

Су-57 так і не отримав індійського замовлення

Хто будуватиме AMCA

Програму курує Агентство аеронавігаційних розробок ADA. До кінця 2026 року, тобто вже протягом найближчого місяця, має бути обрано виконавця або консорціум виробників. За державний контракт, вартість якого, ймовірно, становитиме мільярди доларів, змагаються три компанії, а саме Tata Advanced Systems, Larsen & Toubro та Bharat Forge.

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Зараз замовник оцінює можливості претендентів і аналізує їхні пропозиції з технічного та фінансового погляду. Після вибору підрядника першим етапом стане будівництво п’яти прототипів. Вони пройдуть армійські випробування, які покажуть, які рішення в конструкції себе виправдовують, а що доведеться доопрацьовувати.

Серійне виробництво планують розпочати у 2034–2035 роках. Отже, на озброєння винищувач надійде, найімовірніше, лише в другій половині 2030-х. Це довгий шлях, але Індія свідомо робить ставку на власну промисловість замість імпорту готової техніки.

Що відомо про HAL AMCA

Наразі AMCA існує радше як проєкт, ніж як конкретний літак. Ідеться про реактивний багатоцільовий винищувач п’ятого покоління зі зниженою помітністю для радарів. Довжина машини має становити майже 18 метрів, а розмах крил перевищить 11 метрів. У конструкції широко застосовуватимуть композитні матеріали, які поєднують невелику вагу з високою міцністю.

Бойове навантаження оцінюють у 8 тонн. До 6,5 тонни ракет та іншого озброєння можна буде розмістити на 14 зовнішніх вузлах підвіски під крилами та фюзеляжем, а ще до 1,5 тонни, наприклад авіабомби, у внутрішніх відсіках. Попередній проєкт також передбачає 23-мм гармату. Досвід війни в Україні показує, що бортова гармата досі лишається корисною, тож від неї не відмовляються навіть у стелс-машинах.

Американські двигуни на старті

Найцікавіше питання стосується силової установки. Перші дві партії серійних AMCA отримають американські двигуни General Electric F414, які стоять, зокрема, на шведських Gripen та південнокорейських KF-21 Boramae. Кожен винищувач матиме два таких двигуни.

У перспективі Індія розраховує на власний турбореактивний двигун із тягою 110–120 кН. Над ним працює підрозділ DRDO Gas Turbine Research Establishment, який у 2025 році розпочав співпрацю з французькою Safran саме для створення індійського мотора. Власний двигун дав би країні значну незалежність як від США, так і від інших партнерів.

Утім, такі розробки потребують величезних грошей і часу. Це добре відчула Туреччина, яку відсторонили від програми F-35 і яка тепер створює власний винищувач KAAN, стикаючись саме з проблемою двигунів. Для Індії ж відмова від Су-57 стала ще одним сигналом поступового відходу від залежності від російської зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що китайський стелс-винищувач J-20 почав літати в парі з автономними дронами. Пілоти ВПС Китаю відпрацьовують на тренажерах спільні дії з безпілотними веденими, а J-20 має відігравати в цій концепції роль командного літака. Такий підхід дозволяє розширити можливості пілотованої авіації без збільшення ризиків для екіпажів.