Sony обіцяє, що мобільні телефони скоро перевершать дзеркалки за якістю фото

За останні десять років камери на мобільних телефонах просунулися вперед, як ніколи. Висока роздільна здатність, ширококутні об’єктиви, макро-зйомка — з кожним роком смартфони все ближче підбираються до професійних фотоапаратів, а в деяких випадках вже готові скласти конкуренцію. Можливо, не такий далекий той день, коли телефони перевершать дзеркалки за якістю фото?





У такому результаті впевнений Терош Сімідзу – президент і за сумісництвом головний виконавчий директор підрозділу Sony Semiconductor (виробник датчиків зображень CMOS). На думку Сімідзу, смартфони обійдуть дзеркальні камери щодо фотоможливостей вже в 2024-му році. Такого результату вдасться досягти за рахунок збільшення діафрагми мобільної оптики, удосконалення об’єктивів, а також застосування штучного інтелекту для зрощення окремих пікселів в одну картинку.

Також глава Sony Semiconductor дав невеликий прогноз на майбутнє – цілком імовірно, що до 2030 всі смартфони перейдуть на відео в роздільній здатності 8K, а також отримають функцію надшвидкісної серійної зйомки, як у повнорозмірних фотоапаратів. Загалом, плани Sony грандіозні, і для їх реалізації вже до 2023 року компанія збирається розширити виробничі площі на 60% і збільшити виробництво датчиків зображення для всього ринку мобільних пристроїв.