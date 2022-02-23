У мережі з’явилися якісні зображення Xiaomi Redmi K50 Pro

Цього року китайці досить дивно та нетипово анонсують свої флагмани. Спершу OnePlus показала лише OnePlus 10 Pro без стандартної версії. А потім і Xiaomi викотила Redmi K50 Gaming Edition, без Redmi K50 та K50 Pro. Але тепер відомий творець концептів @OnLeaks поділився зі світом дизайном смартфона Redmi K50 Pro, тим самим давши зрозуміти, що проект вже на підході.





Він опублікував у мережі рендери, на яких можна побачити дизайн із трьома камерами, які розміщені всередині трикутника, а також довгий плоский спалах. На передній панелі розташувався екран з отвором для фронтальної камери. Також в очі впадає досить широке підборіддя.

Поки що немає точних даних щодо всіх характеристик. Джерело стверджує, що смартфон отримає дисплей з діагоналлю 6.6 дюйми, а габарити корпусу – 163,2 x 76,2 x 8,7-11,4 мм. Раніше йшлося про процесори Dimensity 8000 і 9000, а також про швидке заряджання з потужністю 67 Вт і 120 Вт зарядки для Pro і Pro+ відповідно. Дата анонсу поки що під питанням.

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