В мережу потрапили усі подробиці про новий смарт-годинник Google

Інсайдер Каміла Войцеховська опублікувала у своєму профілі X (Twitter) офіційні маркетингові матеріали Google , присвячені ще неанонсованим смарт-годинникам Pixel Watch 2. На це звернула увагу редакція Telegram-каналу Google News.

На опублікованих слайдах зображено новий годинник Google, а також прописано його особливості. З них можна зрозуміти, що зовні Pixel Watch 2 не відрізнятиметься від пристрою першого покоління, але отримає низку конструкційних та програмних змін.

Наприклад, Pixel Watch 2 зможе автоматично розпочинати, ставити на паузу та зупиняти тренування, виходячи з активності користувача. Також з’явиться нова система визначення ознак стресу.

Зміниться показник автономності. На слайдах зазначено, що від одного заряду годинник зможе працювати 24 години навіть із включеним режимом Always-on-display. Оригінальний Pixel Watch не у всіх користувачів працює без підзарядки цілодобово навіть з відключеним Always-on-display. За чутками, Google вдалося покращити автономність годинника за рахунок використання нового більш енергоефективного процесора.

Також стало відомо, що в країнах присутності Google користувачі при покупці Pixel Watch 2 отримають у подарунок 6 місяців підписки Fitbit Premium та 1 місяць підписки YouTube Music Premium.

Презентація Pixel Watch 2 відбудеться 4 жовтня 2023 року. Разом із годинником Google покаже нові смартфони Pixel 8 та 8 Pro.