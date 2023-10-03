В мережу потрапили усі подробиці про новий смарт-годинник Google

Інсайдер Каміла Войцеховська опублікувала у своєму профілі X (Twitter) офіційні маркетингові матеріали Google , присвячені ще неанонсованим смарт-годинникам Pixel Watch 2. На це звернула увагу редакція Telegram-каналу Google News.
На опублікованих слайдах зображено новий годинник Google, а також прописано його особливості. З них можна зрозуміти, що зовні Pixel Watch 2 не відрізнятиметься від пристрою першого покоління, але отримає низку конструкційних та програмних змін.
Наприклад, Pixel Watch 2 зможе автоматично розпочинати, ставити на паузу та зупиняти тренування, виходячи з активності користувача. Також з’явиться нова система визначення ознак стресу.
Зміниться показник автономності. На слайдах зазначено, що від одного заряду годинник зможе працювати 24 години навіть із включеним режимом Always-on-display. Оригінальний Pixel Watch не у всіх користувачів працює без підзарядки цілодобово навіть з відключеним Always-on-display. За чутками, Google вдалося покращити автономність годинника за рахунок використання нового більш енергоефективного процесора.
Також стало відомо, що в країнах присутності Google користувачі при покупці Pixel Watch 2 отримають у подарунок 6 місяців підписки Fitbit Premium та 1 місяць підписки YouTube Music Premium.
Презентація Pixel Watch 2 відбудеться 4 жовтня 2023 року. Разом із годинником Google покаже нові смартфони Pixel 8 та 8 Pro.
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