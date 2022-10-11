В США не виключили постачання тактичних ракет Україні

Наразі про постачання тактичних балістичних ракет у рамках військової допомоги Україні США оголошувати нема чого, проте така ймовірність не виключена. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Вашингтон щодня розмовляє з Києвом щодо постачання. «Цього тижня у Брюсселі пройде зустріч. Міністр оборони США знову збирає зустріч Контактної групи в Україні за участю близько 50 країн, щоб обговорити її потреби. Дивитимемося на весь спектр. Мені нема чого оголосити сьогодні», — заявив представник Білого дому.

Раніше українська влада вимагала від американського президента Джо Байдена зняти заборону на передачу оперативно-тактичних ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) з дальністю застосування близько 300 кілометрів у зв’язку з ракетними ударами з боку Росії по кількох українських регіонах.

Президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським 10 жовтня пообіцяв продовжувати підтримувати Київ необхідним для оборони, зокрема сучасними системами ППО. Також американський лідер у розмові із Зеленським засудив ракетні удари російських військ по інфраструктурних об’єктах та містах України.