Розробники випробували паливо, яке може замінити традиційний ракетний гас

Американські компанії CycloKinetics та Venus Aerospace успішно провели перший етап випробувань перспективного ракетного палива CycloRP. Його протестували у ротаційному детонаційному ракетному двигуні — RDRE, який замість звичайного горіння використовує контрольовані надзвукові хвилі детонації.

Випробування відбулися ще в липні 2026 року, однак про їхні результати компанії повідомили на початку вересня. Під час тесту CycloRP успішно детонувало в двигуні Venus Aerospace, підтвердивши принципову сумісність нового палива з такою силовою установкою.

Особливість CycloRP полягає в тому, що його розробляють як пряму заміну поширеним ракетним паливам RP-1 та RP-2. За задумом розробників, операторам не доведеться змінювати паливні баки, насоси, магістралі або конструкцію самого двигуна.

При цьому CycloKinetics заявляє, що нове паливо має більшу об’ємну та масову щільність енергії. Теоретично це дозволить отримувати більше енергії з тієї самої кількості палива або зменшувати його запас, звільняючи масу ракети для корисного навантаження.

Ще одна потенційна перевага — чистіше горіння. CycloRP утворює менше сажі, ніж традиційний ракетний гас, що особливо важливо для багаторазових двигунів. Менша кількість відкладень може збільшити ресурс агрегатів і скоротити обсяг технічного обслуговування.

Сам двигун Venus Aerospace також суттєво відрізняється від традиційних ракетних силових установок. У його кільцевій камері згоряння постійно рухається надзвукова хвиля детонації. Такий принцип дозволяє ефективніше перетворювати енергію палива на тягу. Venus Aerospace заявляє про потенційне підвищення ефективності своєї технології RDRE приблизно на 15% порівняно зі звичайними ракетними двигунами.

Однак успішна детонація — лише перша частина випробувань.

У багатьох сучасних ракетних двигунах паливо перед потраплянням до камери згоряння проходить каналами навколо неї та сопла, відводячи надлишкове тепло. Тому під час другого етапу CycloRP перевірять як охолоджувальну рідину для регенеративної системи охолодження двигуна.

Його характеристики безпосередньо порівняють із RP-1 та RP-2. Якщо нове паливо не зможе достатньо ефективно відводити тепло, використовувати його як повністю сумісну заміну традиційного ракетного гасу буде значно складніше.

Програму випробувань підтримує Дослідницька лабораторія ВПС США. Повніші технічні результати CycloKinetics і Venus Aerospace планують оприлюднити на початку 2027 року.

Якщо другий етап також завершиться успішно, перевага CycloRP може полягати не у створенні принципово нового типу ракети, а в можливості покращити характеристики вже наявних і майбутніх двигунів просто за рахунок заміни палива.