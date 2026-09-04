Разработчики испытали топливо, которое может заменить традиционный ракетный керосин

Американские компании CycloKinetics и Venus Aerospace успешно провели первый этап испытаний перспективного ракетного топлива CycloRP. Его протестировали в ротационном детонационном ракетном двигателе — RDRE, который вместо обычного горения использует контролируемые сверхзвуковые волны детонации.

Испытания прошли ещё в июле 2026 года, однако о их результатах компании сообщили в начале сентября. В ходе испытания CycloRP успешно взорвалось в двигателе Venus Aerospace, подтвердив принципиальную совместимость нового топлива с данной силовой установкой.

Особенность CycloRP заключается в том, что он разрабатывается в качестве прямой замены широко используемым ракетным топливам RP-1 и RP-2. По замыслу разработчиков, операторам не придется менять топливные баки, насосы, магистрали или конструкцию самого двигателя.

При этом компания CycloKinetics заявляет, что новое топливо обладает более высокой объемной и массовой плотностью энергии. Теоретически это позволит получать больше энергии из того же количества топлива или уменьшать его запас, освобождая массу ракеты для полезной нагрузки.

Еще одно потенциальное преимущество — более чистое сгорание. CycloRP образует меньше сажи, чем традиционный ракетный керосин, что особенно важно для многоразовых двигателей. Меньшее количество отложений может увеличить ресурс агрегатов и сократить объем технического обслуживания.

Сам двигатель Venus Aerospace также существенно отличается от традиционных ракетных силовых установок. В его кольцевой камере сгорания постоянно движется сверхзвуковая волна детонации. Такой принцип позволяет более эффективно преобразовывать энергию топлива в тягу. Venus Aerospace заявляет о потенциальном повышении эффективности своей технологии RDRE примерно на 15% по сравнению с обычными ракетными двигателями.

Однако успешная детонация — лишь первая часть испытаний.

Во многих современных ракетных двигателях топливо перед поступлением в камеру сгорания проходит по каналам вокруг неё и сопла, отводя избыточное тепло. Поэтому на втором этапе CycloRP проведут испытания в качестве охлаждающей жидкости для регенеративной системы охлаждения двигателя.

Его характеристики будут непосредственно сравниваться с характеристиками RP-1 и RP-2. Если новое топливо не сможет достаточно эффективно отводить тепло, использовать его в качестве полностью совместимой замены традиционного ракетного керосина будет значительно сложнее.

Программа испытаний осуществляется при поддержке Исследовательской лаборатории ВВС США. Более полные технические результаты компании CycloKinetics и Venus Aerospace планируют обнародовать в начале 2027 года.

Если второй этап также завершится успешно, преимущество CycloRP может заключаться не в создании принципиально нового типа ракеты, а в возможности улучшить характеристики уже существующих и будущих двигателей просто за счет замены топлива.