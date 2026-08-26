США расширяют космическую связь для военных: новые антенны смогут мгновенно направлять сигнал

Американская аэрокосмическая компания Redwire объявила об инвестициях в создание нового поколения фазированных антенных решеток для спутниковых систем связи. Основными пользователями этой технологии должны стать военные, которым необходим стабильный обмен большими объёмами данных между спутниками, самолётами, кораблями и наземными подразделениями.

Компания не раскрывает размер инвестиций. Известно, что средства будут направлены на ускорение разработки и серийного производства новых антенных систем. Их планируется использовать на спутниках низкой, средней и геостационарной орбиты.

Антенну больше не нужно поворачивать

Главное преимущество фазированной антенной решетки заключается в способе управления сигналом. Вместо механического поворота всей антенны система состоит из большого количества небольших излучателей. Изменяя фазу сигнала между ними, электроника может практически мгновенно направить радиолуч в нужном направлении.

Для спутника это означает возможность быстро переключаться между различными наземными объектами, поддерживать связь с подвижными целями и одновременно более эффективно использовать доступную пропускную способность.

Redwire заявляет, что новое поколение её систем должно обеспечить динамическое формирование луча, более высокую надёжность связи и более высокую скорость передачи данных. Такие возможности особенно важны для сетей, состоящих из сотен спутников, где информация постоянно передаётся между различными узлами.

Эту технологию уже использует Пентагон

Для Redwire это не совсем новое направление. Компания поставляет радиочастотное оборудование для Proliferated Warfighter Space Architecture — крупной военной спутниковой сети США.

В 2023 году антенны Redwire участвовали в первой американской демонстрации передачи военного сигнала Link 16 непосредственно из космоса. Link 16 используется самолётами, кораблями и наземными силами для защищённого обмена тактической информацией за пределами прямой видимости.

В 2025 году компания сообщила о передаче York Space Systems ещё 44 антенн Link 16. Всего Redwire заявляет о более чем 200 изготовленных или переданных для полетов космических антенн. Производство сосредоточено в Лонгмонте, штат Колорадо.

Развитие таких систем связано с изменением самой архитектуры военного космоса. Вместо нескольких крупных и дорогостоящих спутников США всё активнее переходят к распределённым группировкам из сотен аппаратов на низкой орбите. Например, транспортный сегмент PWSA в перспективе должен состоять примерно из 300–500 спутников на высоте 750–1200 км.

Именно для таких сетей антенны с электронным управлением особенно важны: спутники быстро движутся относительно Земли, а соединение необходимо постоянно переориентировать. Поэтому новая инвестиция Redwire фактически направлена не на создание одной конкретной антенны, а на технологическую базу для будущих крупных военных спутниковых сетей.