США розширюють космічний зв’язок для військових: нові антени зможуть миттєво спрямовувати сигнал

Американська аерокосмічна компанія Redwire оголосила про інвестиції у створення нового покоління фазованих антенних решіток для супутникових систем зв’язку. Основними користувачами технології мають стати військові, яким необхідний стабільний обмін великими обсягами даних між супутниками, літаками, кораблями та наземними підрозділами.

Розмір інвестицій компанія не розкриває. Відомо, що кошти підуть на прискорення розробки та серійного виробництва нових антенних систем. Їх планують використовувати на супутниках низької, середньої та геостаціонарної орбіти.

Антену більше не потрібно повертати

Головна перевага фазованої антенної решітки полягає у способі керування сигналом. Замість механічного повороту всієї антени система складається з великої кількості невеликих випромінювачів. Змінюючи фазу сигналу між ними, електроніка може практично миттєво спрямувати радіопромінь у потрібному напрямку.

Для супутника це означає можливість швидко перемикатися між різними наземними об’єктами, підтримувати зв’язок із рухомими цілями та одночасно ефективніше використовувати доступну пропускну здатність.

Redwire заявляє, що нове покоління її систем повинно забезпечити динамічне формування променя, більшу надійність зв’язку та вищу швидкість передачі даних. Такі можливості особливо важливі для мереж, побудованих із сотень супутників, де інформація постійно передається між різними вузлами.

Технологію вже використовує Пентагон

Для Redwire це не повністю новий напрям. Компанія постачає радіочастотне обладнання для Proliferated Warfighter Space Architecture — великої військової супутникової мережі США.

У 2023 році антени Redwire брали участь у першій американській демонстрації передачі військового сигналу Link 16 безпосередньо з космосу. Link 16 використовується літаками, кораблями та наземними силами для захищеного обміну тактичною інформацією за межами прямої видимості.

У 2025 році компанія повідомляла про передачу York Space Systems ще 44 антен Link 16. Загалом Redwire заявляє про понад 200 виготовлених або переданих для польотів космічних антен. Виробництво зосереджене у Лонгмонті, штат Колорадо.

Розвиток таких систем пов’язаний зі зміною самої архітектури військового космосу. Замість кількох великих і дорогих супутників США все активніше переходять до розподілених угруповань із сотень апаратів на низькій орбіті. Наприклад, транспортний сегмент PWSA у перспективі повинен складатися приблизно з 300–500 супутників на висоті 750–1200 км.

Саме для таких мереж електронно керовані антени особливо важливі: супутники швидко рухаються відносно Землі, а з’єднання необхідно постійно переорієнтовувати. Тому нова інвестиція Redwire фактично спрямована не на створення однієї конкретної антени, а на технологічну базу для майбутніх великих військових супутникових мереж.