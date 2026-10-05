Китай і Росія випробували дрони та наземні роботи на навчаннях із досвідом війни проти України

Китай долучився до багатонаціональних військових навчань «Центр-2026» у Челябінській області Росії. Заявлена чисельність учасників перевищила 47 тисяч військовослужбовців. Одним із головних напрямів стала взаємодія звичайної бойової техніки з повітряними та наземними безпілотними системами.

Москва заявила, що сценарії враховують досвід війни проти України, зокрема масове застосування дронів, засобів радіоелектронної боротьби та протидії безпілотникам. Для китайської армії навчання також стали можливістю відпрацювати перекидання підрозділів за кордон і координацію з іноземними військами.

Дрони, танки та наземні роботи діяли разом

Китайський контингент перекинули автомобільним, залізничним та повітряним транспортом. До підготовчого етапу разом із Китаєм і Росією долучилися військові Білорусі, Пакистану, Казахстану, Киргизстану, Монголії та Таджикистану.

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За інформацією South China Morning Post, китайські підрозділи тренувалися проводити розвідку, визначати цілі, долати перешкоди, координувати атаки та надавати медичну допомогу на полі бою.

Під час основної фази військові відпрацьовували управління підрозділами, розвідку, вогневі удари, наступ із кількох напрямків і переслідування умовного противника.

Китайська сторона повідомила про застосування танків Type 99A разом із безпілотниками, наземними роботизованими платформами та гелікоптерами. Групи дронів передавали наземним підрозділам інформацію про цілі, а безпілотні апарати, ударні гелікоптери й наземні роботи залучали до узгоджених атак.

Малі групи атакували хвилями, військові ховалися під землею

Окремим елементом навчань стали кілька послідовних хвиль атак на оборонні позиції. За описом китайської сторони, підрозділи діяли невеликими групами, які наступали кількома хвилями. Також заявлялося про використання засобів РЕБ, протидронових систем і високоточної зброї.

Для захисту від ударів безпілотників учасників розміщували в підземних укриттях. Це показує, яку увагу в сценаріях приділили постійному повітряному спостереженню та загрозі атак дронів.

Водночас оприлюднені описи навчань не дають змоги незалежно оцінити ефективність використаних систем або рівень взаємодії підрозділів у реальному бою.

«Центр-2026» продовжує серію спільних військових заходів Китаю та Росії. У червні країни провели одинадцяте спільне стратегічне повітряне патрулювання над Японським морем, а в липні — морське патрулювання в Тихому океані. Заявлена мета цих операцій — поліпшення координації між збройними силами двох держав.