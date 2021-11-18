Xiaomi 12 нарешті надійшов у виробництво

Apple представила iPhone 13, Google – Pixel 6. Тепер настала черга Xiaomi, що підтверджують численні чутки.





Тепер стало відомо, що китайський бренд і справді готується до анонсу довгоочікуваного флагмана — Xiaomi 12. За останніми даними, компанія вже запустила масове виробництво новинки на базі чіпа Snapdragon 898 від Qualcomm.

Враховуючи, що анонс та реліз смартфона очікується лише у грудні, у Xiaomi ще достатньо часу, щоб поповнити складські запаси достатньою кількістю апаратів.

Нагадаємо, що попередні “витоки” від інсайдерів передбачили появу відразу декількох моделей Xiaomi 12. Крім цілком очікуваних Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro і Xiaomi 12 Ultra, компанія може представити і “раптовий” Xiaomi 12 mini.

Відзначимо також, що найсвіжіші чутки говорять про помітне оновлення дизайну задньої панелі майбутньої флагманської лінійки.