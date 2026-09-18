Американский беспилотный истребитель FQ-44 Fury будет оснащен бомбами и крылатыми ракетами

Американская компания Anduril резко расширяет возможности беспилотного истребителя FQ-44 Fury. Аппарат, который изначально разрабатывался преимущественно для воздушного боя, теперь готовят к нанесению ударов по наземным целям.

Компания Anduril Industries продемонстрировала новые варианты вооружения своего полуавтономного боевого самолета FQ-44 Fury. На опубликованных изображениях беспилотник оснащён управляемыми авиабомбами, ракетными блоками и дополнительным оборудованием, а в перспективе его планируют оснастить даже крылатыми ракетами.

Речь идет о летательном аппарате, который ВВС США разрабатывают в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Такие беспилотники должны действовать совместно с пилотируемыми истребителями, беря на себя часть самых опасных задач.

От AIM-120 до управляемых бомб

Среди продемонстрированного вооружения Fury можно увидеть 500-фунтовые, то есть примерно 227-килограммовые, управляемые бомбы GBU-54 Laser JDAM, компактные GBU-39/B Small Diameter Bomb, а также пусковые контейнеры LAU-131A/A для 70-мм ракет.

Anduril также заявляет о совместимости платформы с авиационными крылатыми ракетами, внешними прицельными контейнерами и другими типами полезной нагрузки.

Однако есть важное уточнение. Показанные конфигурации пока в основном проходят так называемую проверку совместимости (fit-check) — инженеры проверяют, можно ли физически установить конкретное вооружение на самолет, как оно влияет на конструкцию и совместимо ли оно с бортовыми системами. Это ещё не означает, что Fury уже выполнял боевые пуски всех продемонстрированных боеприпасов.

С воздушным вооружением ситуация гораздо интереснее.

В июле 2026 года ВВС США официально сообщили об испытаниях YFQ-44A, в ходе которых беспилотник осуществил пуск ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM по цифровой цели над пустыней Мохаве. До этого военные проверяли полёты с инертным вооружением и работу канала обмена данными между самолётом и ракетой.

Почти беспилотный аналог истребителя

Сам производитель позиционирует Fury как высокопроизводительную многоцелевую платформу. По данным Anduril, беспилотник способен развивать скорость примерно до 0,95 Маха и выполнять маневры с нагрузками, характерными для современных истребителей. Его конструкция предусматривает быструю замену датчиков и полезной нагрузки в зависимости от задачи.

При этом Fury — не обычный дистанционно управляемый дрон.

Anduril утверждает, что аппарат с самого начала испытаний выполняет полёты в полуавтономном режиме. Он самостоятельно следует плану миссии, управляет тягой и полётом, в то время как человек контролирует выполнение задачи на более высоком уровне.

В результате один и тот же FQ-44 потенциально может выступать в качестве дополнительного ракетного носителя для истребителей, атаковать наземные цели, вести разведку, нести датчики или заходить в районы, где риск потери пилотируемого самолета был бы слишком высоким.

США хотят сотни таких машин

14 сентября ВВС США официально присвоили самолету Anduril название FQ-44 Fury. Конкурирующая модель компании General Atomics получила обозначение FQ-42 Vengeance.

Программа имеет очень широкий масштаб. ВВС планируют приобрести около 1000 боевых CCA, причем к 2032 году американские военные рассчитывают иметь уже 500 таких аппаратов.

Поэтому расширение арсенала Fury имеет большее значение, чем простая демонстрация новых боеприпасов. США постепенно превращают концепцию «беспилотного управляемого» в универсальный боевой самолёт без пилота, способный выполнять задачи, для которых сегодня требуются полноценные истребители.

До беспилотного аналога F-16 Fury пока далеко: значительную часть систем и вооружения ещё предстоит испытать в реальных полётах. Но после успешного запуска AIM-120 и начала интеграции ударного арсенала грань между обычным военным дроном и беспилотным истребителем становится всё менее заметной.