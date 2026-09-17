Неизвестные номера звонят каждую неделю каждому третьему украинцу

Rakuten Viber провёл опрос среди украинских пользователей, чтобы выяснить, как часто им звонят с неизвестных номеров и как они реагируют на такие звонки. В опросе на официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие около 40 тысяч пользователей.

Наибольшая доля респондентов — 40% — сообщила, что получает звонки с незнакомых номеров несколько раз в месяц или реже. Речь идет, в частности, о рекламе, опросах и других нежелательных звонках.

Еще 21 % украинцев сталкиваются с такими звонками несколько раз в неделю, а 5 % — примерно раз в неделю. При этом 8 % респондентов заявили, что им ежедневно звонят с незнакомых номеров.

Таким образом, около трети опрошенных получают подобные звонки как минимум раз в неделю.

В то же время 26 % участников опроса отметили, что им почти не звонят с неизвестных номеров.

Половина украинцев просто не отвечает

Самая распространенная реакция на незнакомый номер — проигнорировать звонок. Так поступают 49 % опрошенных.

Еще 10 % пользователей сразу блокируют неизвестные контакты, а столько же — 10 % — сначала ищут информацию о номере или проверяют его с помощью определителя.

В то же время 29 % респондентов всё же берут трубку, даже если номер им незнаком.

Еще 2% поступают иначе: отклоняют звонок и перезванивают самостоятельно, если считают это необходимым.

Таким образом, большинство украинцев осторожно относятся к звонкам от неизвестных контактов: почти 60 % либо вообще не отвечают, либо сразу блокируют номер.

Опрос проводился анонимно в режиме онлайн. В нём приняли участие более 36 тысяч респондентов. Основную возрастную группу составили пользователи в возрасте 34–45 лет, а более половины участников опроса были моложе 45 лет.