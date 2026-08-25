Украинцам в приложении «Дія» начисляют 2000 грн: кто может получить деньги в течение 7 дней

В Украине продолжает действовать программа «Скрининг здоровья 40+», которая позволяет людям в возрасте от 40 лет пройти комплексное обследование за счет государства. Для этого участнику программы начисляют 2000 гривен.

Программа приобрела значительные масштабы. По официальным данным на 19 августа, украинцы уже подали более 1,6 млн заявок, а государство выделило на проведение скринингов 2,19 млрд гривен. Обследование прошли более 557 тысяч человек.

При этом получить 2000 гривен сейчас стало проще, чем в начале реализации программы.

Кто может получить 2000 гривен

Воспользоваться программой могут граждане Украины, которым уже исполнилось 40 лет или более.

Раньше действовало правило, согласно которому нужно было подождать 30 дней после дня рождения. В мае условия изменили: теперь привязки к дате рождения нет. Если человеку уже исполнилось 40 лет, он может подать заявление в удобное для себя время.

Деньги предоставляются не в качестве обычной социальной выплаты. Это целевые средства, предназначенные исключительно для оплаты «Скрининга здоровья 40+».

Государство выделяет 2000 гривен один раз в течение календарного года, а потратить их можно только на услуги скрининга в медицинских учреждениях, участвующих в программе.

Как оформить 2000 гривен в приложении «Дия»

Для большинства украинцев самый простой способ оформления — через приложение «Дия».

Требуется:

открыть «Действие» и перейти в раздел «Сервисы» ;

; выбрать «Помощь от государства» ;

; перейти к услуге «Скрининг здоровья» ;

; подать заявление;

открыть или выбрать уже существующую «Дія.Карту».

После оформления государство перечислит на «Дия.Карту» 2000 гривен в течение семи дней.

То есть ждать ровно семь дней не обязательно — это максимальный заявленный срок зачисления средств.

Украинцы, которые не пользуются приложением «Дия», также могут принять участие в программе. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП.

На что можно потратить 2000 гривен

Снять эти деньги наличными или расплатиться ими в магазине не получится. Эта выплата предназначена исключительно для оплаты комплексного медицинского обследования.

Скрининг помогает оценить риски:

сердечно-сосудистых заболеваний;

сахарного диабета второго типа;

проблемы с психическим здоровьем.

Кроме того, в ходе обследования могут измерять артериальное давление, пульс, вес, рост и другие показатели, проводить необходимые лабораторные исследования и давать рекомендации врача.

Выбрать можно государственное, коммунальное или частное медицинское учреждение, но оно должно участвовать в программе.

В настоящее время скрининг доступен более чем в 2500 пунктах оказания услуг по всей Украине, а выбор учреждения не зависит от места регистрации или проживания человека.

Деньги нужно потратить вовремя

После зачисления 2000 гривен не стоит откладывать обследование надолго.

Для средств, полученных после 1 мая 2026 года, установлен срок использования — два месяца с момента зачисления на карту «Дія».

Если в течение этого времени человек не оплатит скрининг, неиспользованные средства автоматически поступят в государственный бюджет.

Таким образом, украинцы в возрасте от 40 лет могут подать заявку на участие в программе уже сейчас, получить 2000 гривен в течение семи дней и использовать их для комплексного обследования здоровья.