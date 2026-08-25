Українцям у Дії нараховують 2000 грн: хто може отримати гроші протягом 7 днів

В Україні продовжує діяти програма «Скринінг здоров’я 40+», яка дозволяє людям від 40 років пройти комплексне обстеження за державний кошт. Для цього учаснику програми нараховують 2000 гривень.

Програма набрала значних масштабів. За офіційними даними станом на 19 серпня, українці вже подали понад 1,6 млн заяв, а держава перерахувала на проведення скринінгів 2,19 млрд гривень. Обстеження пройшли понад 557 тисяч людей.

При цьому отримати 2000 гривень зараз стало простіше, ніж на початку дії програми.

Хто може отримати 2000 гривень

Скористатися програмою можуть громадяни України, яким уже виповнилося 40 років або більше.

Раніше діяло правило, за яким потрібно було чекати 30 днів після дня народження. У травні умови змінили: тепер прив’язки до дати народження немає. Якщо людині вже є 40 років, вона може подати заяву у зручний для себе час.

Гроші надаються не як звичайна соціальна виплата. Це цільові кошти, призначені виключно для оплати «Скринінгу здоров’я 40+».

Держава виділяє 2000 гривень один раз протягом календарного року, а розрахуватися ними можна лише за послуги скринінгу в медичних закладах, які беруть участь у програмі.

Як оформити 2000 гривень у Дії

Для більшості українців найпростіший спосіб оформлення — через застосунок Дія.

Потрібно:

відкрити Дію та перейти до розділу «Сервіси» ;

; вибрати «Допомога від держави» ;

; перейти до послуги «Скринінг здоров’я» ;

; подати заяву;

відкрити або вибрати вже наявну Дія.Картку.

Після оформлення держава перерахує на Дія.Картку 2000 гривень протягом семи днів.

Тобто чекати рівно сім днів необов’язково — це максимальний заявлений строк зарахування коштів.

Українці, які не користуються застосунком Дія, також можуть взяти участь у програмі. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу.

На що можна витратити 2000 гривень

Зняти ці гроші готівкою або розрахуватися ними в магазині не вийде. Виплата має спеціальне призначення — оплату комплексного медичного обстеження.

Скринінг допомагає оцінити ризики:

серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету другого типу;

проблем із ментальним здоров’ям.

Також під час обстеження можуть вимірювати артеріальний тиск, пульс, вагу, зріст та інші показники, проводити необхідні лабораторні дослідження й надавати рекомендації лікаря.

Обрати можна державний, комунальний або приватний медичний заклад, але він повинен бути учасником програми.

Наразі скринінг доступний більш ніж у 2500 місцях надання послуг по Україні, а вибір закладу не залежить від місця реєстрації чи проживання людини.

Гроші потрібно використати вчасно

Після зарахування 2000 гривень відкладати обстеження надовго не варто.

Для коштів, отриманих після 1 травня 2026 року, встановлений термін використання — два місяці з моменту зарахування на Дія.Картку.

Якщо протягом цього часу людина не оплатить скринінг, невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Таким чином, українці віком від 40 років можуть подати заяву на участь у програмі вже зараз, отримати 2000 гривень протягом семи днів та використати їх для комплексної перевірки здоров’я.