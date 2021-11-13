Украинцев предупредили о скачке цен на свет в 2022 году

В следующем году украинцев ждет очередное повышение тарифов на свет. Растущая с каждым годом убыточность государственных предприятий энергетической отрасли в 2022-м достигнет 22 миллиардов гривен. Чтобы рассчитаться с задолженностями, отечественные энергокомпании повысят цену на электричество для бытовых потребителей.





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и комуслуг, уже поддержала проект постановления о росте тарифов на передачу энергии отечественным поставщиком «Укрэнерго». В следующем году он увеличится на 20% и составит 352,32 грн за 1 МВт*ч.

Следует отметить, что в предыдущей редакции документа предполагалось повышение цены всего на 11,5%. Но внести правки в проэкт решили непосредственно перед заседанием НКРЭКУ.

Такое существенное повышение цены на энергоресурс мотивировано наличием у предприятия огромных задолженностей. «Укрэнерго» обязано выплатить около 1,5 млрд грн в качестве процентов, а также тело кредита – 5,13 млрд грн, нескольким украинским банкам, среди которых «Укргазбанк», «Укрэксимбанк» и государственный «Ощадбанк». Кроме того в тариф на следующий год энергокомпания заложила 1,68 млрд гривен процентов по недавно выпущенным на рынок еврооблигациям.

Таким образом, долги «Укрэнерго», с которыми необходимо рассчитаться в 2022 году, составляют около 22 млрд грн.

Как отметил глава украинского Союза потребителей компослуг Олег Попенко, электроэнергия в наступающем году непременно подорожает. Причем коснется рост тарифов не только бизнеса, но и обычных бытовых потребителей.

«Государство уже не в первый раз перекладывает долги энергопредприятий, возникшие в результате коррупции и неправильного управления на плечи простых украинцев. В следующем году еще несколько отечественных энергокомпаний пополнят перечень убыточных, так что рост цен на свет вероятнее всего продолжится и в 2023-м», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Олег Попенко подчеркнул, что повышение тарифов для населения является прямым следствием отсутствия профессионализма в управлении энергетической отраслью как на общегосударственном уровне, так и на местах.