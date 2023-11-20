Студенти, які хочуть закордон, мають прийняти рішення: Міносвіти

Наразі Міністерство освіти України, виконуючи доручення Президента України, проводить аналіз кількості студентів, які навчаються за кордоном. Цей аналіз може призвести до суттєвих змін у стипендіальній політиці для українських студентів.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що стипендії для студентів, які навчаються за кордоном, можуть бути скасовані. Натомість міністерство зосереджується на студентах, які залишаються в Україні, і планує підвищити їм стипендії. Про це він повідомив під час телемарафону.

Він підкреслив, що пріоритетом міністерства є підтримка студентів в Україні, оскільки вони відіграють ключову роль у постконфліктній відбудові країни. Він пояснив, що перерозподіл коштів, що виник внаслідок припинення виплати стипендій студентам за кордоном, дозволить збільшити фінансову підтримку тих, хто навчається в Україні. Ці студенти вважаються невід’ємною частиною відновлення та майбутнього зростання країни.

Аналіз, проведений міністерством, визначить кількість студентів, які наразі навчаються за межами України. Ті, хто навчається за бюджетні кошти, повинні будуть вирішити, чи продовжувати навчання за кордоном за власний кошт. Пан Вінницький підкреслив, що стипендії в першу чергу повинні надаватися студентам, чиї спеціальності мають вирішальне значення для остаточної перемоги України та процесу відновлення. Цей стратегічний зсув у розподілі стипендій відображає зосередженість країни на зміцненні її внутрішніх можливостей та ресурсів.