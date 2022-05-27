Відомий курс валют на вихідні: 28-29 травня

Валютна ситуація в Україні поступово стабілізується. На вихідні дні, 28 та 29 травня, Національний банк України встановив курс Євро на рівні 31 гривні та 31 копійки. Європейська валюта не міняється в ціні вже 4 дні підряд.





Враховуючи стабільність євро, інші європейські валюти теж не подорожчали у відношенні до гривні. За польський злотий у вихідні проситимуть 6 гривень та 79 копійок. Стабільним залишається румунський лей, його вартість складе 6 гривень та 33 копійки.

За долар США 28 та 29 травня проситимуть 29 гривень та 25 копійок.