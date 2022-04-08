Стало известно, где в Украине можно заработать удаленно до 30000 гривен
На работу принимают даже кандидатов без опыта.
Рынок труда в Украине с начала войны существенно изменился. Многие граждане потеряли свою работу из-за закрытия или даже уничтожения предприятий. Других отправили в неоплачиваемые отпуска, к тому же значительно уменьшили зарплату. В связи в этим миллионы украинцев начали штурмовать кадровые порталы в поисках новой работы.
В пресс-службе популярного кадрового ресурса Work.ua отметили, что активность украинцев и количество отзывов на существующие вакансии увеличилось по крайней мере в пять раз по сравнению с довоенным временем. Причем самый большой интерес у наших соотечественников вызывают предложения удаленной работы. Какую работу сейчас можно найти дистанционно и сколько за нее готовы платить?
Популярные вакансии дистанционной работы
Из всех вакансий на сайте Work.ua около 20% – предложения удаленной работы. Ищут чаще всего специалистов в отрасли:
- IT, компьютеры;
- деловодство, секретариат;
- продажи;
- реклама и маркетинг.
Причем около 40% работодателей готовы брать на работу кандидатов вообще без опыта. Таких рабочих охотно трудоустраивают даже за границей. Более 11% объявлений от резидентов из других стран содержат предложения для украинцев без стажа. Чаще всего иностранцы ищут работников в сфере:
- IT, компьютеры;
- маркетинг и реклама;
- продажи;
- творчество (в особенности дизайн).
Сколько платят за удаленную работу
На начало апреля во всех упомянутых отраслях средний оклад составляет около 27 тыс. грн. Такую зарплату предлагают как украинские, так и зарубежные компании. Если же работник совсем не имеет опыта, ему, конечно же, будут платить меньше – ориентировочно 21 тыс грн.
Следует отметить, что наиболее перспективной отраслью из всех перечисленных является IT. Программисты, даже если квалификация у них невысокая, обычно зарабатывают более 30 тыс. грн. А опытные специалисты с хорошим уровнем владения английским вполне могут найти себе работу с окладом в 90-100 тыс. грн.