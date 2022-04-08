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Стало известно, где в Украине можно заработать удаленно до 30000 гривен

На работу принимают даже кандидатов без опыта.

09.04.2022
1 хвилина на прочитання

Рынок труда в Украине с начала войны существенно изменился. Многие граждане потеряли свою работу из-за закрытия или даже уничтожения предприятий. Других отправили в неоплачиваемые отпуска, к тому же значительно уменьшили зарплату. В связи в этим миллионы украинцев начали штурмовать кадровые порталы в поисках новой работы.


В пресс-службе популярного кадрового ресурса Work.ua отметили, что активность украинцев и количество отзывов на существующие вакансии увеличилось по крайней мере в пять раз по сравнению с довоенным временем. Причем самый большой интерес у наших соотечественников вызывают предложения удаленной работы. Какую работу сейчас можно найти дистанционно и сколько за нее готовы платить?

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Популярные вакансии дистанционной работы

Из всех вакансий на сайте Work.ua около 20% – предложения удаленной работы. Ищут чаще всего специалистов в отрасли:

  • IT, компьютеры;
  • деловодство, секретариат;
  • продажи;
  • реклама и маркетинг.

Причем около 40% работодателей готовы брать на работу кандидатов вообще без опыта. Таких рабочих охотно трудоустраивают даже за границей. Более 11% объявлений от резидентов из других стран содержат предложения для украинцев без стажа. Чаще всего иностранцы ищут работников в сфере:

  • IT, компьютеры;
  • маркетинг и реклама;
  • продажи;
  • творчество (в особенности дизайн).

Сколько платят за удаленную работу

На начало апреля во всех упомянутых отраслях средний оклад составляет около 27 тыс. грн. Такую зарплату предлагают как украинские, так и зарубежные компании. Если же работник совсем не имеет опыта, ему, конечно же, будут платить меньше – ориентировочно 21 тыс грн.

Следует отметить, что наиболее перспективной отраслью из всех перечисленных является IT. Программисты, даже если квалификация у них невысокая, обычно зарабатывают более 30 тыс. грн. А опытные специалисты с хорошим уровнем владения английским вполне могут найти себе работу с окладом в 90-100 тыс. грн.

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09.04.2022
1 хвилина на прочитання
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