В обмінник уже пізно: почався різкий ріст курсу долара

Різкий стрибок курсу долара став поганим провісником для гривні. Минулого тижня валюта виросла відразу на 35 копійок. Річ у тім, що такі різкі коливання можуть свідчити про чергове просідання української економіки. Чого далі очікувати від ринку, розповіли фінансові аналітики.





Що насправді відбувається з курсом валют в Україні?

Курс долара досить довгий час зберігав стабільність. Восени він навіть коштував дешевше, ніж влітку. Тому українці масово скуповували валюту. Зараз же різкий стрибок в ціні багатьох стурбував. Останній раз такої позначки американська валюта досягала ще у вересні.

Експерти розповіли, що сталося. По-перше, на ринок вийшов великий гравець, який скуповує активно валюту ще з початку листопада. Саме через ажіотаж банки й обмінники підняли курс. По-друге, продаж гривневих ОВДП не дав належного результату. Замість очікуваних 11 млрд. держава отримала всього 8 млрд.

По-третє, на валютному ринку з’являються активні покупці. Варто враховувати й закупівлю кількох мільйонів доларів українськими структурами для оплати покупки вугілля в США.

Ці фактори спровокували збільшення попиту на долари. Ось курс і почав рости. Водночас падають ціни українських єврооблігацій. Остаточно гальмує розвиток гривні криза енергетичного сектора. Що очікувати на наступному тижні невідомо, але аналітики розглядають 2 можливих варіанти:

стрибок до 27 грн. за 1 американський долар;

зниження до 26,3 грн.

На результат подій впливають багато факторів, передбачити їх всі неможливо. Чи будуть ще купувати вугілля і газ? Чи вийде “великий гравець” з ринку або з’являться нові? Продовжаться далі масові закупівлі валюти? Для української гривні зараз складний час. Що буде в майбутньому абсолютно незрозуміло.

Аналітики одноголосно рекомендують максимально довго стримувати доларові нагромадження, тому що до Нового Року курс буде більш вигідний для обміну.