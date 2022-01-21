Астролог назвала дні народження людей, на життя яких вплинуть планети 21 січня

Сьогодні, 21 січня – четвертий день спадання Місяця. Енергія небесного світила не буде благодатною для різного роду починань, тому важливі справи варто відкласти. Існує ризик отруєнь, руйнувань, нещасних випадків, підпалів, обманів, – розповіла астролог Наталія Хмелева . Проте особливо обережним сьогодні слід бути народженим у певні дати – вони найбільше відчують на собі вплив планет.





«День сильно впливає на людей, що народилися 6, 15, 24, а також тих, у кого в карті вражена Венера. Цього дня цим людям дуже важливо тримати свої бажання під контролем» , — пояснила зірковий фахівець.

Щоб день пройшов успішно, можна частково витратити його на покупку прикрас, одягу, косметики, квітів, проте варто пам’ятати, що енергія дня сприяє марнотратству.

“Не сприятливий час для продажу великих чи важливих речей, а також складання заповітів, не слід сумувати, усамітнюватися і займатися самоаналізом” , – зазначила астролог.

Краще ходіть у гості та приймайте їх у себе, спілкуйтеся з друзями, влаштовуйте дівич-вечори, відвідуйте виставки, театри. Головне – не перебувати на самоті.

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