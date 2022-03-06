В Європі назвали терміни зняття санкцій з Росії

Росія може не сподіватися на зняття чи бодай послаблення санкцій, доки не виведе всі свої війська з території України. Про таку чітку позицію ЄС у стосунку до окупантів заявив Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європарламенту від Литви. У своєму коментарі інтернет-виданню «Гордон» він підкреслив, що компромісів у даному питанні бути не може, а військова агресія Росії обов’язково має бути покарана.





«Росіяни вже розбомбили цілу низку українських міст і селищ. Вони нещадно вбивають цивільне населення та знищують інфраструктуру. Я бачу лише один спосіб зупинити жорстокість, яку вчиняє РФ по відношенню до незалежної України. Цей спосіб полягає в подальшому підсиленні санкцій. Тому про жодне послаблення економічного тиску на Росію зараз і мови йти не може», – вважає литовський політик.

Пятрас Ауштрявічюс додав, що під звільненням території України він має на увазі виведення військ РФ також і Криму та Донбасу. Адже ці території були незаконно присвоєні росіянами, тож окупанти не мають на них жодних прав.

Депутат Європарламенту зазначив, що Росії час прокинутися та прийняти свою нову реальність. Москва, та й усе російське суспільство, повинні зрозуміти, що їм більше не раді у Європі. Країна-агресор просто не може бути частиною цивілізованого світу.

Нагадаємо, що через санкції, проваджені країнами Європейського союзу та США, економіка Росії зараз просто летить у прірву. Ціла низка всесвітньо відомих компаній вже розірвали свої відносини з окупантом. У Росію більше не доставляють імпортні автомобілі, закривають свої заводи та магазини відомі виробники одягу, електроніки, продуктів харчування. Тож якщо росіяни негайно не припинять війну з Україною, їм загрожує масове безробіття, дефіцит базових продуктів, а можливо навіть голод.

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