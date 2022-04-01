Стало відомо, хто з українців точно не залишиться без роботи після війни

Після закінчення війни в Україні почне відновлюватися ринок праці. Однак його структура докорінно зміниться. Професії, як раніше користувалися шаленим попитом, зникнуть з топу кадровиків. Які ж спеціалісти будуть найбільш затребуваними у післявоєнній Україні?





Перш за все в країні почнуть розвиватися галузі, важливість яких українці відчули лише під-час війни. Зокрема це безпека, логістика та енергетика. Також до перспективних галузей майбутнього можна віднести будівництво та медицину. Адже шкода, яку завдав ворог житловим будівлям, інфраструктурі та безпосередньо здоров’ю населення України справді дуже суттєва.

Популярні професії післявоєнного часу

Професійні військові. Після такої нахабної та раптової атаки російської армії на Україну люди врешті зрозуміли важливість професії військового. Служба у Збройних силах України за останній місяць стала найбільш престижною та високооплачуваною роботою в країні. Більше того, після війни держава не шкодуватиме коштів на постійне підсилення збройних сил та навчання військових спеціалістів. Тож ця професія ще довгі роки очолюватиме рейтинги кадрових агенцій.

Медики. Лікарі почали користуватися попитом на ринку праці враз із поширенням у світі вірусу Covid-19. Війна ж зробила представників цієї професії ще більш затребуваними. Адже ураїнцям ще довгі роки доведеться користувватися послугами медспеціалістів щоб вилікуватися від травм, отриманих в результаті обстрілів рашистів.

Психологи. Потреба в психологах у перші післявоєнні роки буде просто шаленою. З першого дня війни в Україні люди щодня переживають жахіття, які залишають серйозні душевні рани. Тож психологи, чиєю спеціалізацією є саме лікування душ, будуть нарозхват.

Будівельники. Східні та південні міста України, що під-час війни постраждали найсильніше, потребуватимуть чимало робочих рук. Архітектори, прораби, будівельники та навіть звичайні рызнороби без роботи точно не залишаться.

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