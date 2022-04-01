Ощадбанк расстроил клиентов последними нововведениями

Ощадбанк вскоре потеряет свой особый статус, а его клиенты – эксклюзивную защиту вкладов. Если банк вдруг обанкротится, держатели депозитов смогут рассчитывать только на стандартную сумму гарантирования – 200 тыс. грн. Раньше же средства физических лиц на счетах Ощада гарантировались на все 100%.





Изменения в политике банка предусмотрены законопроектом №5542-1. Согласно ему государственный Ощадбанк вскоре будет включен в систему гарантирования вкладов. А это значит, что:

Ощад присоединится к Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ);

финучреждение должно внести первый взнос в течение 90 дней после того, как официально получит статус члена Фонда;

на законодательном уровне будет изменен перечень гарантируемых ФГВФЛ вкладов. Из него будут исключены сберегательные сертификаты.

На практике это будет означать, что банк, ранее имевший привилегированный статус и гарантировавший всем вкладчикам 100% возврата средств, согласно правилам ФГВФЛ будет теперь гарантировать лишь минимальную сумму в 200 тыс. грн. Это цена, которую придется заплатить клиентам банка за присоединение к Фонду гарантирования.

В то же время рассчитывать на 100% возврат денег все еще смогут клиенты, разместившие свои вклады до внедрения нового закона и утраты Ощадом эксклюзивного статуса. Также документом предусмотрена возможность возврата вкладчикам не только суммы депозита, а и процентов по нему. Но это возможно только если срок депозита истекает в течение года после принятия закона.

Однако есть и отрадная новость для клиентов Ощада. Согласно тому же закону №5542-1 до конца войны государство гарантирует всем клиентам украинских банков 100% гарантию на их вклады. К тому же сразу после прекращения действия военного положения минимальная сумма гарантирования вырастет до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года – аж до 600 тыс. грн. Так что паниковать из-за потери Ощадбанком привилегированного статуса точно не стоит.

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