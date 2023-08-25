Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по 3 сентября

Астрологи рассказали о том, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 28 августа по 3 сентября 2023 года.

Завершение лета окрашено рядом значимых событий, способных повлиять как на жизнь отдельной личности, так и на социум в целом.

Откроет неделю переход Марса из усердной и систематичной девы в легкие аристократичные Весы, что является слабым положением для красной планеты. Теперь активная движущая сила — либидо, инициатива — находятся под управлением Венеры: женского начала, ратующего за равновесие и баланс. Поступки и действия требуют согласованности и синхронизации как с другими людьми, так и с общественным мнением. Усиливается стремление к справедливости. И при поддержке влиятельного Плутона, несомненно, принесет ощутимые результаты.

Следом мятежный и непредсказуемый Уран, находящийся в земной энергии Тельца, снова разворачивается в ретроград. Учитывая попятное движение шести из восьми возможных планет и планетоида Хирон, а также метеоритное шоу, совпадающее с данными небесными расстановками, можно судить о глобальных наступающих переменах в мировоззрении и образе жизни людей и общества. Ретроградная Венера в этот период дает шанс развязать кармические узлы в сфере отношений, простить обиды и попытаться понять другую сторону.

31 августа «вишенкой на торте» выступает второе полнолуние месяца, именуемое Голубой луной и совпадающее с фазой суперлуния. Это момент наибольшего сближения Луны, находящейся в мистическом чувственном пространстве Рыб, с Землей. Ожидаемо усилено воздействие на эмоциональную сферу, рефлексия на раздражители и перепады настроения. Вместе с тем совокупность всех перечисленных космических влияний открывает нам глаза, чтобы каждый смог увидеть новые возможности, исправить или переоценить способ взаимодействия с миром.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам для обретения мощной энергетики и состояния тонуса поможет простое следование здоровому образу жизни, закаливание, прогулки на свежем воздухе. Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Ожидаемо повышение заработной платы или доход вследствие оказываемых услуг.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя сулит веселье и удовольствие. Наполните жизнь развлечениями, занимательным досугом с детьми, романтическими приключениями и творческой деятельностью. Обрести популярность поможет смелая самопрезентация. Долой серьезность! Почувствуйте легкость бытия.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов в доме преобладает гармоничная и душевная атмосфера, способствующая проведению досуга и уютных вечеров с членами семьи. Благоприятно занятие творчеством, психологией, искусством, музыкой. Можно продумать ландшафтный дизайн участка или украсить жилище цветами, яркими подушками, текстилем.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам рекомендуется найти время, чтобы предаться мечтам и раздумьям, составить планы на будущее или коллаж желаний. Удовольствием и пользу принесет общение с друзьями и коллективом единомышленников. В процессе совместного творчества вас могут посетить блестящие идеи.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов улучшается финансовая ситуация. Но сдвиги происходят постепенно и неспешно. Лучше заняться расчетом и планированием бюджета. Главный критерий — это умеренность и практичность. Самовыражению поможет деловая одежда и бизнес-аксессуары.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предоставляется возможность для демонстрации талантов и способностей. Инициативность и энергичность, вложенные в образование, сотрудничество с зарубежными партнерами, издательствами, принесет заслуженные плоды. Командировки дальние поездки сулят успех и новые перспективы.

Весы — гороскоп на неделю

Весам необходима перезагрузка. Побалуйте себя новыми впечатлениями и эмоциями. Окунитесь в ранее неизведанные темы, стоящие под замком у вашего разума. Вложение в отдых окупится пополнением эмоционального ресурса, жизнестойкости организма и укреплением нервной системы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам можно принести пользу миру посредством внесения своей лепты в общее дело, участием в благотворительных и социальных мероприятиях. При общении с окружающими людьми проявите креативность, а также оригинальность и настрой на взаимовыручку.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам лучше соблюдать ответственный и добросовестный подход к работе, так ка открываются новые возможности проявить себя как профессионал и продвинуться в иерархической структуре. Вы способны решать сложные задачи и своим примером вдохновлять людей на достижение целей.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов намечен рост оптимизма и настрой на воплощение в жизнь самых смелых и даже авантюрных планов. Следуйте зову души в порывах творческого созидания. Щедро делитесь своим позитивом и живите, наслаждаясь каждым прожитым днем.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи могут выгодно приобрести недвижимость, но лучше на вторичном рынке жилья, а также земельные участки и паркинги. Успехом увенчается переоборудование дома или ремонт. Решение по направлению финансовых потоков предпочтительнее принимать на семейном совете.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам произвести впечатление на представителя противоположного пола или делового партнера можно с помощью интеллекта и эрудиции. В процессе коммуникации используйте занимательные притчи, исторические факты, философские размышления.