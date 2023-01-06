Гроші посипляться просто з неба: які знаки зодіаку у січні розбагатіють

У перший місяць нового 2023 року деяким знакам зодіаку шалено щаститиме з грішми. Їм вдасться знайти нові джерела доходу та заощадити величеньку суму. Астрологи стверджують, що налагодити фінансові потоки вдасться перш за все Овенам, Левам, Дівам та Водоліям. У січні вони зможуть дозволити собі геть усе і навіть трохи більше.

Овен

До кінця січня Овени отримають заманливу пропозицію, яка дозволить їм непогано підзаробити. Представники знаку відчують «смак грошей» і можуть навіть замислитися про відкриття власної справи. Тим більше, що на підробітці Овени познайомляться із корисними людьми, що можуть у перспективі стати їх бізнес-партнерами. Астрологи радять уродженцям знаку ризикнути і таки спробувати втілити свою мрію. Однак перш ніж вкладати гроші в нову справу краще ретельно підготуватися та проконсультуватися зі спеціалістами.

Лев

У січні 2023-го Леви будуть надзвичайно продуктивні. Найбільших результатів у роботі досягнуть представники знаку, які вже займають високі посади. Вони значно збільшать свій дохід, навіть не прикладаючи для цього якихось особливих зусиль. Таким чином січень покладе початок періоду фінансового успіху, який буде тривати для Левів протягом всього 2023 року.

Діва

Дівам вдасться нарешті подолати застій у кар’єрі. Вони успішно реалізують вкрай важливий для керівництва проект і можуть навіть отримати підвищення. Доходи представників знаку одразу підуть у гору, а попереду з’явиться чимало нових привабливих перспектив.

Водолій

Водоліям у поточному місяці неочікувано пощастить із грішми. Прибуток уродженцям знаку принесе старий проект, про який вони вже й думати забули. Така приємна фінансова несподіванка надихне Водоліїв на нові звершення. А підтримка друзів та колег лише посилить їх впевненість у собі та дозволить вже до кінця місяця значно підвищити свій дохід.