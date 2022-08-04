Українці знову зможуть вільно користуватися своїми кредитками: які банки повернули довоєнні ліміти
Що стосується інших кредитних програм, більшість фінустанов не дає навіть 50 тис. грн без довідки про доходи.
Українські банки почали повертати клієнтам кредитні ліміти, які були суттєво зменшені після початку війни. Про це представники вітчизняних фінустанов повідомили під час організованого «Фінансовим клубом» круглого столу.
Зокрема у ТАСкомбанку кредитування населення поновили ще у травні. Як зазначив голова правління фінустанови Артур Муравицький, наразі кредитування повністю відновлене і активно розвивається. Банк зосередився перш за все на поверненні клієнтам довоєнних лімітів по кредитках. При цьому враховується поведінка власників карток під час кредитних канікул та їх намір і надалі користуватися кредиткою.
Головними своїми конкурентами за кредитними картками очільник ТАСкомбанку вважає monobank, Приват, ПУМБ та Сенс Банк (колишній Альфа-Банк). Хоча свої кредитні ліміти зараз активно переглядає і Правекс Банк. Причому в цій фінустанові пріоритетом є клієнти з внутрішньої бази.
За словами Володимира Чорненького, керівника напрямку розвитку роздрібного бізнесу у Правекс Банку, більшості клієнтів з початку війни кредитні ліміти зменшили до рівня користування. Та вже у квітні деякі власники карток знову отримали у своє розпорядження кредитні кошти в довоєнному обсязі. Зараз у банку продовжують переглядати ліміти на картах клієнтів, проте зосереджуються лише на внутрішній клієнтській базі.
У Правекс Банку також підкреслили, що не зважаючи на скасування кредитних канікул у червні, якість карткового портфеля банку не погіршилася. Тобто клієнти продовжують регулярно сплачувати відсотки.
Чорненький резюмував, що зараз реальна відсоткова ставка за кредитками складає від 42% до 55%. При цьому більшість банків залишили так звані грейсперіоди терміном до 60 днів.
Що ж стосується інших кредитних програм, то у ТАСкомбанку всі ліміти наразі узгоджують із клієнтами. Мінімальна сума позички там складає 10 тис грн. Таку саму стратегію обрали ще близько десяти вітчизняних фінустанов. При цьому більшість з них висуває до клієнтів, що бажають отримати кредит, більш жорсткі вимоги. Навіть для отримання позички у 50 тис. грн доведеться надати довідку про доходи.
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