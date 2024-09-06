Павел Глоба составил гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

Известный астролог Павел Глоба составил астрологический прогноз на следующую неделю. Чего следует ожидать представителям разных знаков Зодиака с 9 по 15 сентября?

Солнце в Деве склонно как к добродетели, порядку, так и к критичности. И воздействие от социальных гигантов — Сатурна и Юпитера — продолжает влиять на события и людей под напряженным углом. Вы чувствуете, что приложили немало усилий, составили план действий, но результат оказался минимальный.

Желание все контролировать подпитывается раздутым эго. Это повышает вероятность столкнуться с проявлениями бюрократизма, занудства и высокомерия. Вот тут на помощь Светилу приходит интуитивный и оригинальный Уран. Он заряжает внутреннюю батарейку, подсказывает правильные и нестандартные решения. Сложные и тупиковые задачи теперь решаются новым, инновационным образом.

Долой рутину и прокрастинацию! В тренде коллективная деятельность, где вы сможете примерить на себя роль идейного лидера, а также конструктивно проявить свои качества в интернет-сообществах. Хорошие возможности для желающих получить опыт работы фрилансером, освоить достижения в современной технике и технологии, оказать помощь в качестве волонтера.

С 9 сентября Меркурий готов демонстрировать свои сильные стороны в знаке Дева. Внимание к деталям, здоровому образу жизни, общественно полезной деятельности, способность к планированию и анализу. Влияние марсианской энергии способствует быстрой и легкой реализации задуманных планов, изучению интересной и полезной информации.

Будьте смелее при отстаивании своей позиции. Используйте техники речи и навыки деловой переписки, смекалку и проворство. Эти качества окажутся незаменимы при взаимодействии с людьми и установления контактов. Успех гарантирован тем, кто предлагает новые идеи, проявляет инициативу, особенно в предпринимательской и торговой, брокерской и издательской деятельности, в сфере информационных и посреднических услуг. В это время удается быстро схватывать суть в процессе учебы, работы с документами и техникой. Помогая детям с уроками, окунитесь в атмосферу своих школьных лет. А главное — старайтесь мыслить позитивно каждый день, ведь Меркурий всему голова.

На этой неделе дополняет оптимистичный фон прекрасно чувствующая себя Венера в Весах при дружеском расположении Юпитера. Открываются новые горизонты возможностей в образовательной, культурной, юридической деятельности, при консультировании и установлении различного рода контактов. Особую выгоду приносят связи с зарубежными и дальними партнерами, а также можно ожидать поддержки со стороны влиятельных лиц, официальных инстанций, юридических органов. Для тех, кто находится в режиме деловой активности, самое время проводить переговоры, подписывать договоры и заключать соглашения с партнерами.

В целом, это благоприятный период, когда можно многого добиться, удачно трудоустроиться или получить повышение в должности. Авторитет растет вместе с самооценкой, а планы реализуются самым удачным образом. Растущая Луна также содействует расширению деятельности, продвижению проектов и наращиванию оборотов в бизнесе.

Переходите смелее на более высокий уровень, начинайте учиться тому, чего вам не хватает для успешной реализации. Остается лишь поверить в позитив и тогда, позитив поверит в вас.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, вы найдете баланс между коммуникациями и отношениями. Проявить свои способности получится лучше всего посредством сотрудничества и соавторства, делового партнерства или оказания консультационных услуг.

Необходимая информация и контакты легко придут через соцсети, друзей или знакомых. Можете ожидать приятных новостей. При заключении сделок пригодится чувство юмора или заготовленная шутка.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов покупка бытовой и медицинской техники, стройматериалов и товаров для здоровья станет полезным и выгодным вложением средств. Данный период также благоприятствует найму ремонтной бригады, обслуживающего персонала и собственному трудоустройству.

Трудолюбие и практичность — это залог успеха. Вас высоко оценят в профессиональной сфере, как человека, умеющего принимать решения и излагать свои мысли.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам звезды сулят светский успех и внимание публики. Свет софитов ждет вас. Развлекательные заведения и праздничные мероприятия — это именно то, что вам нужно. Ну, не считая свиданий.

Азарт допустим при участии в соревнованиях и запуске творческих проектов. Станьте законодателем моды — найдите свой личный и неподражаемый стиль. Дерзайте и удивите мир своим очередным талантом.

Рак — гороскоп на неделю

Раки как никто знает, что дома и стены лечат. Поэтому лучше всего сейчас уединиться с близкими людьми и пребывать в гармоничной, спокойной и безопасной среде.

Придерживайтесь привычного образа жизни. Направьте свои силы на наведение порядка и уюта дома. Отдых у воды, занятия музыкой или просмотр семейной мелодрамы также эмоционально сбалансирует вас.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, все сложные и нерешенные вопросы, накопившиеся ранее, решайте сейчас. Благодаря активизации воображения к вам приходят озарения свыше. Вы легко найдете нужную информацию, контакты и правильно построите беседу с полезными людьми.

Используйте свою коммуникабельность и харизму на все сто. Интересные и интригующие знакомства помогут в реализации планов и замыслов.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев заметно повышается самооценка и чувство собственного достоинства. Вы находитесь на своем месте и транслируете окружающим состояние уверенности в себе. Деловой успех и материальные бонусы от профессии гарантируются свыше.

Начальство видит в вас перспективного и ответственного сотрудника, что сулит премию или повышение в зарплате. В отношениях с вышестоящими придерживайтесь установленного регламента и субординации.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов появляются прекрасные возможности раскрыть более глубокий смысл существования с помощью путешествий, философских истин или бесед с авторитетными и мудрыми людьми. Сумейте рассмотреть любую ситуацию с позитивной стороны и как залог оптимизма.

Успех и признание в профессиональных кругах и обществе не обойдет вас стороной. Выпадет шанс возглавить общественную или научную организацию, а также влиться в политическое течение.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы готовы проникнуть в суть таинственных явлений и проявить свои оккультные способности. Именно для вас открываются возможности оперировать любыми тайнами и извлекать из этого неплохие дивиденды.

Для людей, не склонных к эзотерике, это прекрасный период для покупки путевки на море, в санаторий или прохождения оздоровительных процедур. Если вы давно задумывались о медицинской страховке, то самое время воплотить задуманное в реальность.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, объятия друзей широко распахнуты вам навстречу. Не упустите возможность подружиться с яркой личностью, вступив в группу по интересам.

Любое взаимодействие с единомышленниками и партнерами принесет общественное признание, а также способствует рекламной кампании. Возможно сотрудничество с кем-то из ваших союзников, способное перерасти в роман.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, работа в вашей жизни занимает, как правило, главное место. Воспользуйтесь привилегиями, дарованными звездами, чтобы зарекомендовать себя как наилучшую кандидатуру для повышения в должности и реализации амбициозных планов.

Удачно и для организации собственного предприятия. Способность выдерживать большие нагрузки приведет вас к поставленной профессиональной цели.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, любовные похождения и дух авантюризма могут завести далеко от дома и познакомить с другими культурами. Само мироздание помогает вам проявить творческие способности как в амурных делах, так и на масштабных мероприятиях.

Участие в общественной деятельности, на различных праздниках гарантируют аплодисменты и комплименты в ваш адрес.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы готовы проявить упорство и настойчивость при достижении целей, тем самым заметно продвинуться вперед и расширить свое жизненное пространство.

Желание изменить, улучшить семейные или домашние условия, ощутить эмоциональную безопасность создает благоприятные предпосылки для строительства и переоборудования дома, страхования недвижимости, вложения финансов в семейный бизнес