11.99 грн.: де в Україні піднімуть ціну газу вже через декілька днів

Ціни на газ для українців у січні не будуть підвищувати. Завдяки річним договорам на поставку ресурсу, постачальники не можуть змінювати тарифи у бік здорожчання. Тож ціна «блакитного палива» на початку 2022-го не перевищуватиме 12 грн за куб.





За умовами контрактів, що будуть дійсними до завершення опалювального сезону, постачальники не можуть підвищувати ціни на газ. В той самий час зменшити вартість пального їм ніхто не забороняє. Та в умовах нестабільної ціни на енергоносій у Європі, лише один постачальник зважився на зниження свого тарифу. «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», що раніше була серед лідерів за ціною газу, змінила тариф з 13,5 до 9,98 грн за кубічний метр.

Решта газопостачальників залишили свої ціни на попередньому рівні. Таким чином газ у наступному місяці українці отримуватимуть за тарифом від 7,8 до 11,99 грн за кубометр.

Найдешевшим провідний енергоресурс буде для клієнтів компаній «Енерджи Трейд Груп» та Neogas – усього 7,8 грн за кубічний метр. Трохи вищий тариф пропонує споживачам «Луцькводоканал» – 7,88 грн за кубічний метр. «Уманьгаз Збут» та «Черкаси збут» також опинилися у числі постачальників із найнижчими цінами. Вони просять за кубометр природного газу 7,89 грн. Останньою серед найлояльніших газових компаній виявилася «Палівенерго» із тарифом 7,9 грн за куб.

Натомість найдорожчий газ пропонує «Стрийнафтоаз» – 11,99 грн за кубометр. Трохи менша ціна на пальне у «Юніверс Газ» – 11,4 грн. Компанія «ТАС Енергія Країни» продає ресурс за 11,22 грн. У топ найдорожчих постачальників потрапили також «Хмельницькенергозбут» та «Галнафтогаз» із тарифами 11 та 10,99 грн за кубічний метр ресурсу.

Нагадаємо, що попри стабільну ціну газу, у січні нас чекає підвищення тарифу на його доставку та розподіл. Нові розцінки газорозподільчих підприємств вже затвердили у НКРЕКП. Платити за послугу доведеться в середньому на 4% більше ніж раніше.