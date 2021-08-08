Новини

Нічого зайвого: податківці будуть моніторити покупки українців

За необґрунтовані придбання громадянам доведеться платити чималий податок.

08.08.2021
1 хвилина на прочитання

Кабінет міністрів України вже найближчим часом планує внести на розгляд парламенту доволі провокаційний законопроект. Новий документ стосуватиметься моніторингу коштовних покупок українців. У разі схвалення даного методу непрямого податкового контролю, громадянам доведеться пояснювати представникам державної служби походження коштів, якими була оплачена придбана дороговартісна річ.


За словами Данила Гетьманцева, очільника комітету ВРУ з питань фінансів, податків й митної політики, схожа система вже діє у низці цивілізованих держав. Чиновник також пояснив, які санкції загрожуватимуть особі, що не зможе пояснити походження витрачених коштів.

Новини по темі

«Якщо громадянин буде не в змозі відповісти на запитання працівника податкової щодо походження грошей, та не надасть декларацію про амністію, то буде змушений сплатити податок на необгрунтовані витрати», – зазначив Гетьманцев.

Щоб запобігти таким незручним ситуаціям та позбавити себе від додаткового податкового навантаження, нардеп радить українцям скористатися послугою податкової амністії.

Податкова амністія – це декларування доходів громадян на добровільній основі. Задекларувати можна гроші, нерухомість, цінні папери чи навіть корпоративні права, які власник не легалізував вчасно. Тобто податкова амністія є свого роду «безболісним» способом вивести з тіні власні заощадження.

Українці отримають свій шанс задекларувати приховані від влади доходи із 1 вересня поточного року до того ж числа 2022 року. Відповідний закон №1539-IX був підписаний президентом та набув чинності 21 липня 2021 року. Протягом вказаного періоду, тривалістю в один рік, громадяни матимуть можливість добровільно задекларувати власні надбання, отримані до 1 січня 2021 року. Йдеться лише про майно, за яке ще не було сплачено податку.

Оформивши податкову амністію на власні кошти, українцям не доведеться сплачувати додатковий відсоток у державну казну за дорогі покупки та пояснювати походження витрачених грошей. Натомість потрібно буде всього лише пред’явити податківцям декларацію про амністію власного капіталу.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


08.08.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Украинцам рассказали как действовать, когда банкомат Привата или Ощада “съел” их деньги

08.08.2021

Названі знаки зодіаку, які одразу лізуть у бійку

08.08.2021

Названы знаки зодиака, которые сразу лезут в драку

08.08.2021

У Google Play знайшли вірус, який краде паролі від Приват24 і Monobank

08.08.2021
Back to top button