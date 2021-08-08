Нічого зайвого: податківці будуть моніторити покупки українців
За необґрунтовані придбання громадянам доведеться платити чималий податок.
Кабінет міністрів України вже найближчим часом планує внести на розгляд парламенту доволі провокаційний законопроект. Новий документ стосуватиметься моніторингу коштовних покупок українців. У разі схвалення даного методу непрямого податкового контролю, громадянам доведеться пояснювати представникам державної служби походження коштів, якими була оплачена придбана дороговартісна річ.
За словами Данила Гетьманцева, очільника комітету ВРУ з питань фінансів, податків й митної політики, схожа система вже діє у низці цивілізованих держав. Чиновник також пояснив, які санкції загрожуватимуть особі, що не зможе пояснити походження витрачених коштів.
«Якщо громадянин буде не в змозі відповісти на запитання працівника податкової щодо походження грошей, та не надасть декларацію про амністію, то буде змушений сплатити податок на необгрунтовані витрати», – зазначив Гетьманцев.
Щоб запобігти таким незручним ситуаціям та позбавити себе від додаткового податкового навантаження, нардеп радить українцям скористатися послугою податкової амністії.
Податкова амністія – це декларування доходів громадян на добровільній основі. Задекларувати можна гроші, нерухомість, цінні папери чи навіть корпоративні права, які власник не легалізував вчасно. Тобто податкова амністія є свого роду «безболісним» способом вивести з тіні власні заощадження.
Українці отримають свій шанс задекларувати приховані від влади доходи із 1 вересня поточного року до того ж числа 2022 року. Відповідний закон №1539-IX був підписаний президентом та набув чинності 21 липня 2021 року. Протягом вказаного періоду, тривалістю в один рік, громадяни матимуть можливість добровільно задекларувати власні надбання, отримані до 1 січня 2021 року. Йдеться лише про майно, за яке ще не було сплачено податку.
Оформивши податкову амністію на власні кошти, українцям не доведеться сплачувати додатковий відсоток у державну казну за дорогі покупки та пояснювати походження витрачених грошей. Натомість потрібно буде всього лише пред’явити податківцям декларацію про амністію власного капіталу.
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