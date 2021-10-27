Китайська порада дня на середу, 27 жовтня

GSMinfo публікує прогнози Тетяни Бендзь (Tanya Bendz), засновані на давній китайській системі Бацзи. До чого рекомендує готуватися китайська система «Восьми ієрогліфів долі» у середу, 27 жовтня?





Середа – трудовий, рішучий, безкомпромісний день. Навалиться багато роботи, багато доручень від начальника. Може прилетіти «вістка» від можновладців – у вигляді штрафу, розпорядження чи обмеження. Щоб не зіпсувати здоров’я, не нервуйте, реагуйте на те, що відбувається філософськи.

Рекомендуємо в середу зосередитись на новому проекті, купівлі майна, побудові репутації та довгострокових планах на життя та кар’єру.

Якщо ви не впевнені в результаті, не призначайте на середу складних переговорів і важливих презентацій. Енергії дня не сприятимуть діалогу та досягненню взаєморозуміння.