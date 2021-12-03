Тверезі свята: в Україні підіймають ціни на міцний алкоголь

З початку 2022 року в Україні суттєво зростуть ціни на алкогольні напої. Причиною здорожчання стане підвищення акцизної ставки. В результаті перерозрахунку пляшка 8-відсоткового пива додасть у ціні більш ніж 2 грн.





Зростання цін на алкоголь стане наслідком змін, передбачених законопроектом №5600. Згідно з цим документом зміниться не лише розмір акцизної ставки, а й сама система її розрахунку.

До прикладу акциз на пиво, який зараз складає 2,78 гривні незалежно від міцності напою, тепер становитиме:

для напою з 4% вмістом спирту – 2,39 грн;

з 8% вмістом спирту – 4,88 грн.

Тобто акциз на слабоалькогольне пиво знизиться на 39 коп, а на міцне – зросте на 2,10 грн.

Така різниця обумовлена новим правилом розрахунку «пивного акцизу», що буде відштовхуватися від кількості етилового спирту у напої. Акциз за кожен літр спирту у складі пінного напою становитиме 59,82 грн. Виходячи з таких цифр і буде обчислюватися податкова ставка за пляшку. Для усіх інших видів алкоголю, зокрема горілки, коньяку та вина, акциз також зросте. Підвищення складатиме в середньому 5%.

Зазначимо, що зростання акцизних ставок на алкоголь дозволить значно скоротити його споживання. Та з іншого боку збільшення вартості легальної продукції неодмінно потягне за собою розростання тіньового ринку. Зокрема різке підвищення цін на випивку у святковий період може суттєво збільшити обсяги контрабанди.

Вже зараз в Україні кожні друга пляшка алкогольного напою – ввезена нелегально, або ж є підробною. І якщо наслідками контрабанди алкоголю є величезна діра в держбюджеті, яка щороку сягає 8 мільярдів гривень, то виготовлення «паленки» безпосередньо загрожує здоров’ю та життю українців.

Випадки отруєння підробним алкоголем регулярно фігурують у ЗМІ, особливо у період Новорічних та Різдвяних свят. Тож владі доведеться докласти усіх зусиль, щоб підвищення акцизу не коштувало країні людських жертв.