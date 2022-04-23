Врятувати гривню: НБУ продав рекордну кількість доларів та євро щоб зберегти курс нацвалюти

Національний банк України за останній тиждень побив всі рекорди по обсягах своїх валютних інтервенцій. У період з 18 до 22 квітня було продано на 70% більше іноземної валюти у порівнянні із попереднім тижнем. Зокрема регулятор реалізував 546,7 млн. дол та 20 млн.євро. Ці показники є найвищими з початку війни.





Загалом з кінця лютого Нацбанкові довелося добряче «попітніти» аби забезпечити країну достатньою кількістю валюти. Адже від цього залежав курс гривні. До того ж потрібно було покривати витрати на критичний імпорт.

Протягом перших півтора тижнів війни, коли заборона на придбання іноземних грошей в України лише набрала чинності, кількість купленої НБУ валюти все ще значно перевищувала кількість проданої. Чиста покупка становила 690,3 млн. дол та 20 млн. євро. Та після того, як перелік товарів критичного імпорту збільшився, а валютні обмеження для населення дали свої результати, регулятору довелося значно збільшити обсяги інтервенцій.

Так, вже наприкінці березня продаж валюти значно перевищив покупку. Різниця між цими двома показниками дійшла до 580 млн. дол за тиждень. Хоча вже на початку квітня чистий продаж дещо знизився й становив в середньому 380 млн. дол на тиждень.

Як зазначив заступник очільника НБУ Олег Чурій, який раніше відповідав саме за напрямок валютної політики, наразі потрібно дещо зменшити список критичного імпорту. Варто зазначити, що зараз критичний імпорт покриває близько 90% загального обсягу минулорічного товарного імпорту. Тож його скорочення допоможе збалансувати продаж та купівлю іноземної валюти Національним банком.

Нагадаємо, що з початку 2022 року Національний банк України придбав на ринку майже 1 млрд. 780 млн. дол та ще 91 млн. євро. Тоді як обсяги проданої регулятором іноземної валюти склали 2 млрд. 628 млн. дол та 1 млрд. 378 млн. євро відповідно.