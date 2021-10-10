Від 5 до 10 тисяч в місяць: держава покриє комуналку деяким сім’ям

Катастрофічно високі ціни на газ та опалювальний сезон, що вже «наступає на п’яти», змусили багатьох українців замислитися над власною платоспроможністю. Лише протягом минулого місяця з проханням про надання субсидії до державних органів звернулося близько 100 тис. громадян.





Загалом кількість домогосподарств, які отримуватимуть допомогу в оплаті комуналки протягом опалювального сезону 2021/2022, наразі становить 2,5 млн.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що середня сума субсидії цього року складатиме 1900-2000 грн. Та деякі сім’ї зможуть розраховувати на значно більшу допомогу. Зокрема прийомним та багатодітним родинам, а також дитячим будинкам сімейного типу держава виділятиме щомісяця від 5 до 10 тис. грн на оплату комуналки.

Однак переважну більшість отримувачів субсидії, як зазвичай, складають пенсіонери, інваліди, та непрацездатні громадяни. Часто доходи таких осіб не набагато перевищують суми у платіжках за опалення, тож впоратися з комунальними рахунками без допомоги держави вони просто не можуть.

Для того, щоб оформити житлову субсидію, громадянин може скористатися одним із приведених нижче способів:

звернутися до Центру надання адмінпослуг, чи до офіційного представника територіальної громади;

надіслати усі необхідні документи «Укрпоштою»;

звернутися до місцевого органу соцзахисту;

створити заявку на отримання субсидії онлайн на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Важливо зауважити, що створити онлайн-заявку можна лише за умови наявності засобів електронної ідентифікації. Позатим у Міністерстві цифрової трансформації пообіцяли, що незабаром можна буде оформляти субсидії у додатку «Дія». Щоправда, з таким завданням впорається далеко не кожен пенсіонер.

Перевірити факт призначення житлової субсидії українці відтепер можуть самостійно. Для цього необхідно відвідати інтернет-ресурс Єдиного державного реєстру отримувачів. Якщо ввести свої дані в віконце для пошуку, на екрані з’явиться інформація про допомогу, що коли-небудь надавалася громадянину державою.