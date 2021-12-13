Зареєстровано перший у світі випадок смерті від омікрон-штаму коронавірусу

У світі зареєстрували перший випадок смерті від омікрон-штаму коронавірусу – він стався у Великій Британії. Про це розповів прем’єр-міністр країни Борис Джонсон – його слова наводить телеканал Sky News.





“На жаль так. “Омікрон” викликає госпіталізації, і, на жаль, підтвердилася смерть щонайменше одного пацієнта з “омікроном” , – заявив політик.

У британському уряді впевнені, що через природу цього штаму COVID-19 вже взимку випадки зараження досягнуть рекордного рівня, перевищивши торішні показники. Джонсон закликав британців ревакцинуватися — адже новий штам може поширюватися в геометричній прогресії.

Перший випадок захворювання на цей штам був вперше зафіксований ВООЗ 24 листопада в Південній Африці. Коронавірус-«омікрон» має велику кількість мутацій щодо свого «прабатька», деякі з них «викликають стурбованість» Всесвітньої організації охорони здоров’я — він ще заразніший, і на нього частіше хворіють діти. Проте, за попередніми даними, незважаючи на те, що цей штам знижує ефективність вакцин — у щеплених він проходить у легшій формі і становить меншу небезпеку, ніж дельта-штам.