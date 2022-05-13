Клієнтам Привату та Ощаду приходять дивні sms: один клік і гроші пішли

Клієнти державних Ощадбанку та Приватбанку масово отримують підозрілі СМС-повідомлення із небезпечними посиланням. Один клік на таке посилання може позбавити всіх грошей на карті. Що варто знати, щоб не попастися на вудочку зловмисників та вберегти від них свої заощадження?





Схеми фінансового шахрайства зазвичай дуже схожі між собою. Вони мають на меті випитати у клієнта персональні дані та отримати доступ до його банківського рахунку.

Як працюють кіберзлочинці:

розсилають повідомлення у месенджер або у вигляді СМС із заманливою пропозицією та посиланням на фейковий сайт;

отримувач повідомлення переходить за посиланням та вводить на сайті свої особисті дані;

використовуючи отриману інформацію, шахрай заходить в особистий кабінет клієнта на сайті його банку та знімає всі гроші.

Щоб вмовити свою жертву перейти за вказаним посиланням злочинці зазвичай пишуть у повідомленнях про отриманий переказ на велику суму, або ж матеріальну допомогу. Отримувач переходить за посиланням та опиняється на сайті, який може бути точною копією будь якого офіційного інтернет-ресурсу. Тому він, нічого не підозрюючи, вводить на фейковому сайті дані своєї карти.

Щоб не попастися на таку шахрайську схему, українцям радять перевіряти адресу сайту в посиланні перш ніж натискати на нього. Ця адреса може бути дуже схожою на назву сайту Ощаду, Привату, «Дії» чи інших офіційних порталів, і відрізнятися від нього лише на кілька знаків. На таких сайтах вводити свою особисту інформацію, номер карти чи ПІН-код від неї вкрай небезпечно.

Уважність до деталей у випадку із шахраями може врятувати українців від величезних неприємностей. Адже навіть якщо на карті немає значної суми грошей, зловмисник може зняти з неї увесь кредитний ліміт. А банки нажаль не прощають клієнтам боргів, у які вони втрапили з власної неуважності.