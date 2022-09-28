Долар та Євро пішли вгору: курс валют в обмінниках в середу

У середу долар знову трохи підскочив у ціні на чорному ринкові до відмітки 42,5 гривні. Станом на 28 вересня середній курс середній курс закріпився на рівні 42,37 гривні, що на 22 копійки дорожче, ніж минулого тижня. Євро також дорожчає, але не так стрімко. Купівельний курс подорожчав на 1 копійку, а у продажу зріс на 12 копійок та зупинився на відмітці 40,01 грн/€.

Яка ситуація у банках

У середу готівковий курс долара у банках впав на 30 копійок до 42,2 грн/$ у продажу, а купівельний курс знизився на 25 копійок. Так середня вартість купівлі долара по банках 41,4 грн/$.

Значно послабив свої позиції євро, аж на 40 копійок до рівня 40,6 грн/€ у продажу. Покупка також стала меншою аж на 45 копійок і сьогодні актуальний курс 39,5 грн/€.

Навіть ПУМБ банк, де курс завжди один із найвищих, послабив вартість іноземної валюти на початку тижня. Але у середу курс зріс і тепер виглядає наступним чином 42,4 грн (зросла ціна на +60 коп.). У інших великих банках України сьогодні такі пропозиції:

Райффайзен Банк 42,2 грн/$ (-0.3 грн);

Альфа-Банк 42,2 грн/$ (-0,2 грн);

Укргазбанк 42,1 грн/$ (+0,2 грн).

Більшість фінансових установ продають долар по 42 гривні та нижче. На ранок середи Універсал банк зменшив курс на 50 копійок, і долар у продажу пропонують за ціною 41,9 грн. Такі самі ціни у ПриватБанк та Укрексімбанк.

Найдешевший курс 28 вересня зафіксовано в ОТР Bank 41,25 грн, що на 25 копійок менше, ніж минулого тижня.

Євро також стабільно зростає, наприклад в Ощадбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ курс продажу 40,5 грн/€. Найдорожчий актуальний курс євро у ПриватБанк, там валюту можна купити по 40,6 грн. На 10 копійок ціна вище в Укрексімбанк. Минулого тижня євро у цих установах був дешевший на 18 копійок.

Очевидно, що сьогодні необхідно стабілізувати гривню, інакше до нового року реальний курс може сягнути 45 грн за долар та до 50 грн за євро.