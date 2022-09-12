14 млн. українців доведеться доведеться розкрити свої справжні доходи: що змінить податкова реформа

В Україні майже 14 млн. осіб тримають свої прибутки в таємниці від держави. Такі громадяни або зовсім не платять податки, або сплачують значно менше, ніж їм належить. Таким чином близько 50% української економіки є тіньовою. Однак уряд планує вивести її з тіні враз із впровадженням нової податкової реформи.





Про це стало відомо із заяви заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Він розповів, що під час реформи, яку вже охрестили «10-10-10», держава збирається значно зменшити податки. Однак потрібно якось компенсувати втрачені кошти, щоб не постраждав бюджет України.

Чиновник вважає, що «відбити» втрати внаслідок зниження ставок можна лише змусивши платити податки тих, хто зараз цього уникає. Причому ці податки повинні відповідати реальним доходам громадян, а не штучно заниженим.

На думку Шурми, змусити населення чесно сплачувати у бюджет відсоток зі свого доходу можна. Але на «перевиховання» платників податків піде не менше двох років. При цьому заступник голови ОП наголосив, що впроваджувати реформу «10-10-10» в Україні почнуть лише тоді, коли буде впевненість у компенсації доходів держбюджету. Тобто коли з’явиться механізм виведення з тіні доходів, за які не платять податки.

Крім того, перед реформуванням системи оподаткування влада України хоче порадитися із міжнародними партнерами. Адже зараз економічні проблеми країни та дефіцит бюджету залагоджують саме вони. Тож рішення стосовно зниження податків не ухвалять без консультацій з урядами країн, що фінансово допомагають Україні.

Концепція нової податкової реформи «10-10-10» полягає в тому, що всі базові ставки будуть знижені до 10%. Зокрема ПДВ, який зараз дорівнює 20%, податок на доходи фізосіб – 18%, та податок на прибуток – 18% встановлять на рівні 10%. Натомість військовий збір збільшать з 1,5% до 3%. Таким чином податкове навантаження на населення знизиться майже удвічі.