Як виявити, що за вами стежать: що робити, якщо ви не є експертом з відеоспостереження?

Ви знали, що за вами можуть таємно стежити, коли ви знаходитесь на відпочинку? Виявляється, в готельних номерах встановлюють приховані камери й “прослушку”. Хоча й за законом це всюди забороняється. Шпигунська техніка на превеликий жаль використовується більше в корисливих цілях. А правом на приватне життя нехтують.





Як уберегтися від небажаного і несанкціонованого шпигунства розповів блогер

У Маркуса Хатчинса понад 350 тисяч фоловерів в Tik-Tok. Хлопець веде дуже корисний блог. Він експерт з відеоспостереження та безпеки. У своєму блозі молодий чоловік розповідає, як під виглядом простих предметів інтер’єру ховають камери та «прослуховування». Навіть простий будильник або свічник може виявитися тим самим зрадником.

В одному з відео Маркус в буквальному сенсі слова нашпигував готельний номер шпигунською технікою. А потім в ролику чоловік розповідає, як її виявити без спеціальних навичок і пристосувань.

Блогер також дав кілька цінних порад:

1. Якщо виникли підозри, що за вами стежать, в першу чергу потрібно перевірити пікантні місця: ванну, спальню, робоче місце.

2. Поводьтеся природно, тому що, якщо за вами стежать, «шпигуни» не повинні підозрювати, що їх розсекретили.

Далі найцікавіше: хлопець за допомогою смартфона почав показувати, як знайти жучки та приховані камери. Можна посвітити на передбачувану камеру спостереження яскравим світлом (використовуйте спалах на смартфоні або ліхтарик). Камери відсвічують блактиним світлом. Ви відразу його помітите. Також можна засвітити лінзу відеокамери.

Відеокамери підсвічуються яскравим ІЧ-фільтром, тому їх легко виявити. Заховані вони можуть бути на видному місці. Шпигуни не обов’язково будуть лізти під ліжко. По-перше, їм потрібен хороший кут огляду і відмінна чутність. У більшості випадків засоби стеження приховані на рівні очей.