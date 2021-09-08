Власть прокомментировала возможное подорожание жилья на 40%

Правительственный проект закона №5600, вносящий изменения в Налоговый кодекс Украины, несколько усложнит жизнь строительным компаниям. Документ не позволяет застройщикам уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Хотя ранее, из-за недостатков в предписаниях кодекса, они могли легко избегать таких расходов.





В ответ на законодательную инициативу правительства игроки рынка недвижимости объявили о повышении цен на жилье до 40%. Но есть ли основания для такого существенного подорожания недвижимости? Стоит ли гражданам поспешить с приобретением собственного жилья?

Как пояснил глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, угрозы со стороны строительного бизнеса являются абсолютно необоснованными. Новый закон лишь будет требовать от них в обязательном порядке выполнять свои налоговые обязательства перед государством. Этой нормы застройщики должны были придерживаться и ранее, однако находить законные пути для избежания уплаты налога.

Депутат не понимает таких претензий со стороны участников рынка недвижимости, ведь им не назначали ни одного нового вида налога, а лишь обязали платить обычный НДС в размере 20%. Вследствие такого незначительного роста налоговой нагрузки, строительные компании могут повысить цены на квартиры не более, чем на 7%.

«Министерство финансов не предлагает обременить продажу квартир налогом на добавленную стоимость, его застройщики обязаны платить уже сейчас. Минфин всего лишь внедряет специальный механизм, который не позволит строительным компаниям избегать уплаты НДС. А громкие заявления о повышении цен на жилье из-за принуждения застройщиков платить налог, который они и так должны были платить – звучат как признание вины», – прокомментировал ситуацию Даниил Гетманцев.

Меж тем глава парламентского налогового комитета подчеркнул, что в течение первых двух кварталов 2021 года цены на квартиры и так увеличились почти на 14%. Причем произошло это без влияния каких-либо законодательных изменений.