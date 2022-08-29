У вересневих платіжках за світло з’явиться нова графа

Сьогодні українців цікавить питання: «Що буде з платіжками?». Під час воєнного стану всі тарифи на тепло, воду, газ і електроенергію залишаються тими, що були до початку війни.





З першого вересня 2022 року вартість електроенергії для населення не зміниться, але у платіжках з’явиться нова графа.

Вартість електричної енергії:

1,44 грн/кВт, якщо спожито до 250 кВт;

1,66 грн/кВт, якщо спожито більше ніж 250 кВт.

Тарифи «День» та «Ніч» також будуть доступними. Вони допоможуть українцям суттєво зменшити вартість світла.

Двозонні тарифи виглядають наступним чином:

У період з 23:00 до 7:00 до сплати лише 50% від повної вартості 1 кВт, якщо щомісячне споживання не перевищує 250 кВт.

Якщо споживач у місяць використав понад 250 кВт, має сплатити за ціною 0,84 копійки/кВт.

У решту часу вартість сплачується у повному обсязі.

Уряд намагався максимально спростити процедуру комерційного обліку для населення, тому ухвалив постанову «Про затвердження змін до правил роздрібного ринку електричної енергії».

А тепер повертаємось до нової графи. Вона з’явиться вже у вересневих платіжках і необхідна для того, щоб місцеві служби більше ніколи не наводили плутанину. Відтепер різні «міськ, рай, обл, гор» енерго у платіжках мають вказувати початкові та кінцеві показники лічильника. Це допоможе виключити можливість вказувати хибні показники.

Варто зазначити, що відтепер буде регулюватись спрощена процедура переходу користувачів електроенергією від одного постачальника до іншого. Якщо раніше перехід тривав 21 день, тепер його скоротили до трьох діб.

Якщо споживач електричної енергії має невелику потужність (0,1 кВт), йому не будуть встановлювати лічильники. Організація комерційного обліку проходитиме за фіксованими тарифами.