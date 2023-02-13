Українцям почали видавати допомогу на оплату комуналки прямо готівкою

У січні 2023 року в Україні завершили реформу з монетизації субсидій. Тепер допомогу на оплату житлово-комунальних послуг будуть надавати лише в готівковій формі. Тож в лютому українці вже почнуть отримувати субсидії по-новому. Про це стало відомо з публікації на сайті Міністерства соціальної політики України.

У Мінсоці зазначили, що завдяки реформі українці отримуватимуть свої гроші «на руки» і якщо їм вдасться заощадити на комуналці, зможуть використати решту на що забажають. Це стане для громадян додатковою мотивацією до економії енергоресурсів.

Раніше форм надання субсидії в Україні було дві – готівкова і безготівкова. Запроваджені зміни торкнуться споживачів, які отримували допомогу на оплату комуналки на спеціальний рахунок в Ощадбанку. Тепер кошти їм будуть виплачувати виключно у готівковій формі напряму від Пенсійного фонду.

Нарахування субсидії відбуватиметься наступним чином:

споживачам, які до грудня 2022 року отримували субсидію готівкою або звернулися за її оформленням з грудня 2022 року, Пенсійний фонд перерахує гроші на їх особисті рахунки в уповноважених банках або виплатить через «Укрпошту»;

пенціонерам, які до грудня 2022 року свої пільги отримували в безготівковій формі, кошти перерахують на їх пенсійні рахунки або виплатять у відділенні «Укрпошти», в якому старенькі отримують пенсію;

пільговикам, що не є пенсіонерами і до грудня 2022 року отримували допомогу на оплату послуг ЖКГ в грошовій безготівковій формі, кошти перерахують на спеціальні рахунки, які для них відкриє в Ощадбанку Пенсійний фонд.

Останню категорію пільговиків ПФУ індивідуально повідомить про відкриття рахунку для виплати субсидії. Отримати з нього кошти громадяни зможуть після того, як особисто звернуться до Ощадбанку та укладуть з ним договір.

Якщо ж кошти пільговик бажає отримувати на вже існуючий рахунок в іншому банку або через «Укрпошту», йому доведеться написати заяву в Пенсійний фонд. Це можна зробити у сервісному центрі, за допомогою електронної пошти або порталу електронних послуг ПФУ.