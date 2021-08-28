Українці масово отримують платіжки з неіснуючими боргами за газ: інколи на десятки тисяч

Сотні тисяч українців, що у повному обсязі оплатили послуги газопостачання, отримують квитанції із боргами. І це зовсім не технічна помилка системи чи працівників, а продумана схема обману споживачів. Як вона працює та що робити громадянам, щоб уникнути непорозумінь із комунальниками?





За словами співробітниці однієї із газконтор України, вже два роки поспіль діє внутрішнє розпорядження, згідно з яким клієнтам нараховують оплату не по використаних кубометрах, а згідно із встановленими нормами споживання. Така норма зазвичай удвічі, а то й утричі перевищує кількість ресурсу, що реально використовується домогосподарством. Усе це робиться для того, щоб перекрити втрати комунальників, які вони несуть через «злісних неплатників».

Аби не стати жертвою такої обманної схеми, важливо щомісячно у період із 1 до 5 числа повідомляти своєму газопостачальнику актуальні показники. Якщо ж ви цього не зробили, можете бути впевнені – заборгованість вже нарахували. А на справедливість у вигляді перерахунку боргів не варто навіть розраховувати.

Та найнеприємнішим аспектом ситуації, у яку потрапляє все більше наших співвітчизників, є те, що газовики передають такі заборгованості колекторам. До прикладу нещодавно одна із мешканок Одеси ледь не випадково дізналася про свій борг на суму 19 тис. грн, та про те, що її справу вже взяла на себе місцева колекторська компанія. Хоча жінка зберегла усі квитанції про оплату послуг газовиків.

На думку юриста Василя Радюка, у таких спірних ситуаціях перш за все варто звертатися до правосуддя. Потрібно подати до суду заяву на визнання недійсною угоду про приєднання. Адже цей документ є одностороннім.

Підтримує ідею звернення до суду й голова комітету з питань комунальних послуг у КМДА Олег Попенко. При цьому він звертає увагу споживачів на те, що згадана схема облгазів не є протизаконною.