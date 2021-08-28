Xiaomi готує смартфон, який змінює колір

Стало відомо, що Xiaomi працює над смартфоном з електрохромноє задньою панеллю. Така кришка може змінювати колір.





Раніше такий телефон представила OPPO – модель Reno6 Pro + Detective Conan Edition. Xiaomi не готова пропустити жоден модний тренд, тому розробляє смартфон з такою ж фішкою. Принаймні так стверджує китайський інсайдер Digital Chat Station. Зараз, за його словами, Xiaomi тестує смартфон з електрохромною задньою панеллю.

Поки невідомо, яку саме технологію застосує китайська компанія. Вона може використовувати і панель, як в Vivo S10, колір якої змінюється з помаранчевого на синій під прямими сонячними променями. У OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Edition ж кришка може змінювати колір з сріблястого на рожевий і назад при пропущенні напруги через скло.