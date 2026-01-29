AMD Ryzen 7 9850X3D формально став найшвидшим CPU для ігор у світі

AMD знову претендує на звання короля ігрових процесорів, але цього разу з застереженнями. Новий Ryzen 7 9850X3D формально став найшвидшим CPU для ігор у світі, проте на практиці його перевага над попередником виявилася мінімальною.

Ryzen 7 9850X3D — це злегка розігнана версія Ryzen 7 9800X3D. Архітектура та сама: вісім ядер Zen 5, один CCD і 96 МБ L3-кешу 3D V-Cache, розміщеного під кристалом для кращого відведення тепла. Головна відмінність — частоти. Новий чіп розганяється до 5,6 ГГц, що на 400 МГц вище, ніж у 9800X3D, при тому ж номінальному TDP в 120 Вт.

В іграх це дає в середньому близько 3–4% приросту продуктивності. В окремих проектах на кшталт Baldur’s Gate 3 або Flight Simulator 2024 різниця може доходити до 6%, але найчастіше вона вкладається в похибку вимірювань. Більш того, трапляються сценарії, де Ryzen 7 9800X3D показує такі ж або навіть трохи кращі результати — особливо в GPU-залежних іграх.



Проблема в тому, що цей невеликий приріст обходиться дорого. Ryzen 7 9850X3D споживає помітно більше енергії: в ігрових навантаженнях різниця з 9800X3D досягає 25-30%, а температури стабільно вищі. В результаті новий чіп виглядає дивно на тлі збалансованого за продуктивністю та енергоспоживанням попередника.

У робочих завданнях ситуація також не змінюється на користь новинки. У багатопотокових навантаженнях Ryzen 7 9850X3D практично не відрізняється від 9800X3D і помітно поступається більш доступним 12- і 16-ядерним процесорам Intel. Невеликий виграш є лише в однопотокових сценаріях — до 6–7%, але на практиці це рідко впливає на повсякденну роботу.

У підсумку Ryzen 7 9850X3D — найшвидший ігровий процесор лише в певних тестах. Він дорожчий, гарячіший і ненажерливіший за Ryzen 7 9800X3D, що не перекриває невеликий приріст продуктивності.