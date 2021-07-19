Як перевірити вологозахищінность телефону без занурення в воду – докладний опис

Фахівці розповіли метод перевірки смартфона на захист від вологи без занурення його в воду. Для цього можна встановити спеціальний додаток і натиснути на особливі точки апарату, щоб імітувати тиск рідини.





Подробиці і опис методики

Варто зауважити, що протестувати таким чином телефон потрібно кожному власнику сучасного апарату. Причин кілька – в смартфонах, які «вихваляються» своїм захистом від вологи, часто ці самі захисні норми порушені, а апарати ламаються при найменшому контакті з рідиною. А інші сучасні пристрої оснащуються вологозахисними бар’єрами за замовчуванням, і про це в інструкції не сказано. Так що після тесту ви можете з подивом відкрити нові особливості вашого гаджета, часто вельми несподівані.

Перевірку треба зробити за допомогою програми Water Resistance Tester, яку можна завантажити в Google Play. Цей додаток перевіряє стійкість телефону до тиску без занурення в воду. Перевірку можна зробити наступним чином:

запускаєте додаток, дивитеся на головний екран;

по черзі натискаєте на зазначені точки смартфона;

додаток реєструє стійкість корпусу до тиску, вловлює відхилення від норми і виводить результат на екран.

За допомогою датчика барометра, який встановлений в кожному телефоні, додаток визначить, на яку глибину можна опустити телефон без наслідків. Ну або покаже, що контакт вашого смартфона з будь-якою кількістю вологи строго протипоказаний. А ви, таким чином, перевірите правдивість зазначених виробником даних про рівень захищеності смартфона від води.