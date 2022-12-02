Новий гаджет Apple позбавили важливої ​​функції

Техноблогери з iFixit вивчили, як влаштований новий планшет Apple iPad 10 зсередини і визначили, через що гаджет несумісний зі стілусом. Ролик опублікований на YouTube .

Під час розбирання автори вказали, що стілус Apple Pencil 2-го покоління не працює з планшетом через відсутність бездротової зарядки для стілуса. За їхніми словами, у компанії вирішили, що ця важлива функція не така необхідна користувачам, як оновлена ​​фронтальна камера.

Також фахівці iFixit побачили, що батарея iPad 10 має спеціальні язички, зроблені для спрощення заміни акумулятора. Вони похвалили компанію за такий крок, оскільки язички полегшують ремонт гаджета.

За їхніми словами, на iPad попередніх поколінь батарею приклеювали до задньої поверхні корпусу. В результаті некваліфіковані фахівці могли пошкодити компоненти планшета та зробити його неробочим.

Проте техноблогери констатували, що в іншому iPad 10 вкрай складний та незручний для ремонтних робіт. Наприклад, порт USB-C припаяли до материнської плати таким чином, що його неможливо замінити без пошкодження одного з ключових чіпів гаджета.