У квітні українцям знову підвищать пенсії: хто отримає додаткові гроші уже в травні

У квітні в Україні пройде черговий перерахунок пенсій. Цього разу виплати підвищать працюючим пенсіонерам. Сума підвишки буде залежати від зарплати пенсіонера та стажу, який він встиг отримати після виходу на заслужений відпочинок.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України. У прес-службі відомства зазначили, що такий перерахунок виплат громадянам, які продовжують працювати на пенсії, проводять кожні 2 роки. Підвишку нараховують після завершення першого кварталу та отримання від Фонду соціального страхування звітів про сплату працюючими пенсіонерами ЄСВ. Спираючись на дані про отриманий додатковий стаж, працюючим пенсіонерам розраховують щомісячну доплату до пенсії.

При цьому пенсіонери, які після виходу на заслужений відпочинок ще не встигли відпрацювати 24 місяці (2 роки), під перерозрахунок не підпадають. У них сума виплат не зміниться ані на гривню.

Громадяни, що мають більше 2 років так званого «понадстажу» нову підвищену пенсію отримають вже у травні. Розрахувати суму підвишки пенсіонер може самостійно. Для цього потрібно розрахункову суму зарплатні, що використовується у формулі пенсії, помножити на кількість років додаткового стажу, отриманого після виходу на пенсію.

Наприклад пенсіонерам, що отримують виплати в сумі 7000 грн й зарплатня у них після виходу на пенсію не змінилася, за 2 роки післяпенсійного стажу можуть розраховувати на підвишку у 400 грн. Натомість українцям із пенсією 5000 грн за такий самий стаж виплати підвищать лише на 285 грн.

Нагадаємо, що у березні в Україні провели індексацію пенсій. В ході індексації виплати підвищили більш ніж 10 млн. пенсіонерів. Щомісячний дохід стареньких зріс в середньому на 19,7%. Підвишку отримали навіть українці, що отримують мінімальну пенсію і зазвичай не підпадали під індексацію. При цьому громадянам, що оформили пенсію з 2020 до 2022 років, до щомісячних виплат додали лише по 100 грн.