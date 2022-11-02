В Україні з’явилися вакансії з окладом 1800-2000 євро

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну професія водія стала дуже актуальною. Транспортні та вантажні перевезення у межах країни та за кордон можуть приносити непоганий дохід людям, які мають водійське посвідчення та досвід роботи.

Наприклад, на одному популярному сайті, що спеціалізується на пошуках роботи з’явилась вакансія водія із зарплатнею 1800-2000 євро на місяць. Таких пропозицій з’являється небагато, але вони мають попит на ринку праці. Ситуація в країні складна, багато хто втратив роботу і шукає джерело прибутку для родини.

У оголошенні написано, що одна європейська компанія веде набір водіїв на тентовані вантажівки із причепами. У вимогах до кандидатів немає нічого «позахмарного». Ось ці вимоги:

можливість виїзду за кордон;

досвід роботи понад 5 років;

уміння поводитися із картами, перекладачем, банківськими програмами.

Бажано знання іноземних мов. Також досвід водієм береться до уваги, якщо він відповідає категоріям С, С1, С1Е, СЕ.

Сьогодні в Україні не всі чоловіки можуть перетинати український кордон. Це право мають люди у віці 60+, або які мають білий квиток, трьох дітей тощо, тобто всі ті, хто не мають статусу військовозобов’язаний в Україні. Чи можуть претендувати жінки на таку посаду? Так, але якщо відповідають всім вимогам.

Звісно будуть обов’язкові наявність сертифікатів щеплення від коронавірусу, та пройдене медичне обстеження. Тому антиваксери можуть не звертатись за цією вакансією, як і люди, які вважають, що у світі панує змова проти людства, а щеплення — це зло.

Головний офіс компанії розташований у м Київ. Сама робота пов’язана із міжнародними вантажними перевезеннями. Працевлаштування офіційне, а значить робітник матиме законне право на оплачувані відпустки, лікарняні, також йому нараховуватиметься стаж.